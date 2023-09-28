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Dershaneye diye çıkan ve sırra kadem basan Açelya'dan kahreden haber! Cesedi deniz kıyısında bulundu

28.09.2023 19:14 | Son Güncelleme:
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Sakarya’nın Serdivan ilçesinde yaşayan Açelya Yıldırım, 4 gün önce dershaneye diye evden çıkıp, sırra kadem basmıştı. Yıldırım'ın çantası, Kocaeli’nin Kandıra ilçesindeki Pembe Kayalıklarda bulunmuştu. 17 yaşındaki Açelya Yıldırım’dan acı haber geldi. Genç kızın cansız bedeni Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde deniz kenarında bulundu. Açelya’nın ölüm sebebi otopsi işleminin ardından belli olacak.

Dershaneye diye çıkan ve sırra kadem basan Açelya'dan kahreden haber! Cesedi deniz kıyısında bulundu

Ailesiyle birlikte Serdivan İstiklal Mahallesi’nde yaşayan 17 yaşındaki Açelya Yıldırım, 25 Eylül Pazartesi günü dershaneye gidiyorum diyerek evden çıktı.

Dershane çıkış saatinden sonra kızlarına bir türlü ulaşamayan ailesi paniğe kapıldı. Genç kıza ait içerisinde telefonunun da bulunduğu çanta ise Kocaeli’nin Kandıra ilçesindeki Pembe Kayalıklarda bulundu.

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ÇANTANIN BULUNDUĞU YERDE AĞLARKEN ÇEKTİĞİ ÖNE SÜRÜLEN VİDEOYA ULAŞILDI

17 yaşındaki Açelya Yıldırım’dan geriye çantasının bulunduğu Pembe Kayalıklarda ağlarken çektiği öne sürülen video kaldı.

VEDA EDER GİBİ NOT BIRAKMIŞ!

Öte yandan, genç kızın duygusal şarkı eşliğinde ağlayıp kendisini kaydettiği videonun ardından ‘Ölmeden saatler önce’ diyerek adeta veda eder gibi paylaştığı not ortaya çıktı.

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Yazdığı notta, “Sevdiğim, okumaya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Bu yazıyı bir kere oku sonra da fotoğraflarımla, yazışmalarımızla beraber yok et, çıkar hayatından. Beni hatırlatan her şeyi yok et. Kendini en kısa sürede toparla. Ölmeden saatler önce, umarım düşündüğüm gibi yapıp sana son kez sarılabilmişimdir. Sen artık bıktın benim gelip gitmelerimden biliyorum. Haklısın. Öyle bir dönemdeydim ki; ne yapacağımı, kime gideceğimi, kime ne anlatacağımı bilmiyordum. Keşke böyle yapmasaydım, evet ama senin de benim yüzümden çok yorulduğunu ve canının gerçekten çok yandığını gördüm. Şu an belki mutsuzsun ama ben hayatından çıktıktan bir süre sonra toparlayacağına inanıyorum. Sen beni engelleyemezdin, elin gitmezdi mesela. Bir şeyler değişti demek ki. Ya da benimle video paylaşamazdın ama arkadaşın, senin elinde sigara varken bile paylaşırdı. Dürüst olacağım. Beni değerli gibi hissettirdiğin çok zaman oldu, kendimi kötü hissettirdiğin zamanlar da, ama her şey için teşekkür ederim. Kimse bu kadarını yapmazdı benim için. Seni ölene kadar seveceğim ve öldükten sonra da seveceğim. Seni hep seveceğim. Bana kalsa hiçbir kızla konuşma ama çok bencilce olurdu değil mi? Hem kendi gidiyor hem de bana kızlarla konuşma diyor. Öyle demiyorum. Umarım hayatına birisi girer ve bizim aksimize toksik değil de sağlıklı bir ilişkiniz olur. Sen sevince çok güzel seviyorsun. Seni seven de güzel sever umarım. Çok ağlama ama tamam mı? Çünkü ben bazı şeyleri hak ettim. Sınır koymayı bilemedim. Kendime bazen hakim olamadım. Sinirlendim, ayrıldım, üzdüm ama seni çok sevdim. Beni unutman lazım sevdiğim, en kısa zamanda ve çok mutlu olman lazım çünkü sen hak ediyorsun. Ben de bunu hak ettim. Seni çok seviyorum bir tanem. Seni çok özleyeceğim. Her ne olursa olsun, iyi ki hayatıma girdin. İyi ki böyle bitti. He bir de sevdiğim, dershaneden sevgilisi olan birisiyle otobüse kadar yürümekle iki kız arkadaşla kafede saatlerce oturup sohbet etmek aynı şey değil. Ne olur ne hissettiğimi anla” ifadelerine yer verdi.

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ACI HABER GELDİ! DENİZ KIYISINDA BULUNDU

4 gündür kayıp olan genç kızın cansız bedeni, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından akşam saatlerinde Kefken Adası yakınlarındaki deniz kıyısında bulundu.

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Açelya’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Ölüm sebebi otopsi işleminin ardından belli olacak. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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