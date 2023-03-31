Derz arası kirlerini söküp atıyor! Fayanslarınızı bembeyaz yapacak karışım

Derz aralarında bulunan kalıntılar oldukça inatçı olabiliyor. Bu kirleri ve yağları temizlemek için çeşitli yöntemler aranıyor. Oldukça para verilerek alınan temizlik ürünleri bile derz aralarını temizlemede etkili sonuçlar vermeyebiliyor. Ancak fayanslar arasındaki derz dolgu harcının nasıl temizleyeceğine dair bu tavsiyeler ile en kirli harcı bile yeni haline geri döndürebilirsiniz.

DERZ ARASI NASIL TEMİZLENİR?

Karar'da yer alan habere göre derzinizin tamir edilemez noktayı geçmesine izin vermeyin: Sararmasını önlemek için her ay veya gerektiğinde temizleyin. Derz dolgusunu kirli gördüğünüzde (veya banyonuzun yenilenmeye ihtiyacı olduğunu hissettiğinizde), bu adım adım kılavuzu izleyin:

3/4 bardak ev tipi klorlu ağartıcıyı 1 galon su ile karıştırın.

Lastik eldiven giyerek , formülü tek seferde küçük bir alana uygulamak için sert bir fırça kullanın. Sıvının size veya çevredeki yüzeylere sıçramamasına dikkat edin. Birkaç dakika bekletin, sonra fırçalayın ve durulayın.

EV YAPIMI DERZ ARASI TEMİZLEYİCİ

Banyonuzu pırıl pırıl yapmak için çamaşır suyuna ve diğer kimyasallara güvenmeniz gerekmediğinin kanıtı. Bunun yerine, bu tamamen doğal temizleyiciyi yapmak için ihtiyacınız olan tüm malzemeler için dolaplarınıza dönün. Not: Bu karışım, ticari temizleyiciler veya ağartıcılar kadar güçlü değildir, bu nedenle gözle görülür sonuçlar elde etmek için ekstra kas gücü ve sabır gerektirebilir.

Kabartma tozunu hidrojen peroksit ile macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Harca uygulayın.

Birkaç dakika bekletin, sonra fırçalayın ve durulayın.

