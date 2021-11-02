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  4. Deşifre olmamak için kimlik çıkarmamışlar! 17 DEAŞ'lı gözaltında

Deşifre olmamak için kimlik çıkarmamışlar! 17 DEAŞ'lı gözaltında

02.11.2021 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de şafak vakti DEAŞ operasyonu düzenlendi. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği ve bağlantıları bulunduğu öğrenilen 17 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler arasında bulunanlardan birinin deşifre olmamak için kimlik çıkarmadığı öğrenildi. Terör örgütünün talimatı ile ülkeye kaçak yollarla giren DEAŞ mensuplarına kalacak yer ve ev temin ettiği öğrenildi.

Deşifre olmamak için kimlik çıkarmamışlar! 17 DEAŞ'lı gözaltında

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi.

ÖRGÜT TALİMATI İLE GİRİŞ YAPMIŞLAR

Operasyonda, Suriye ve Irak'ta terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgüt ile bağlarını koparmadıkları, illegal yollardan kaçak olarak ülkeye giriş yaparak kente geldikleri ve deşifre olmamak için kimlik çıkarmadıkları, terör örgütün talimatları doğrultusunda ülkeye giriş yapan DEAŞ mensubu şahıslara kalacak ev ve yer temini yaptıkları tespit edilen Irak uyruklu 17 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Ekipler tarafından ikametlerde yapılan aramada ise dijital materyallere el konuldu.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
polis DEAŞ
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