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DESMÜD Başkanı Demirtaşoğlu: “Barış Pınarı Harekatı’nı destekliyoruz”

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 15:21 | Son Güncelleme

Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, “Milli güvenliğimiz için Suriye’nin kuzeyinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nı tüm benliğimizle destekliyoruz.

DESMÜD Başkanı Demirtaşoğlu: “Barış Pınarı Harekatı’nı destekliyoruz”

Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, “Milli güvenliğimiz için Suriye’nin kuzeyinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nı tüm benliğimizle destekliyoruz. Bu anlayışla devletimizle bir ve beraber olduğumuzu göstermek için dernek üyelerimize şanlı bayrağımızı dağıtıyoruz” dedi.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı’na bir destek de DESMÜD’den geldi. Dernek Başkanı Zeki Demirtaşoğlu yaptığı açıklamada, “Bu ülkenin öz evlatları olan bizler, her daim devletimizin yanındayız. Suriye’yi bölüp burada bir terör devleti oluşturulma rüyasına kapılanlara karşı devletimizle biriz, beraberiz ve milli güvenliğimiz için başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nı gönülden destekliyoruz. Ülkemize tehdit oluşturan YPG/PKK terör örgütüne karşı Suriye’de verdiğimiz mücadele ile ilgili bir takım manipülasyonlar yapılmakta ve harekatımızın Kürt kardeşlerimize yönelik gerçekleştirildiği algısı oluşturulmaya çalışılmakta. Ancak ne yapsalar boş, çünkü her daim mazlumun yanında olan, düşmüşe el uzatan ve tarihte nice kahramanlıklar gösteren Türk askeri hiçbir şart ve koşulda kendinden gördüğü kardeşine zarar vermez” şeklinde konuştu.

“İş yerlerimizi şanlı bayrağımızla donatıyoruz”
DESMÜD olarak üye iş yerlerini şanlı Türk bayrağıyla donattıklarını ifade eden Demirtaşoğlu, “Ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamak, terör örgütlerini etkisiz hale getirmek için canı pahasına gözünü kırpmadan görev yapan Mehmetçiklerimizle gönül gönüleyiz. Devletimizin ve ordumuzun her daim yanında olduğumuzu göstermek adına dernek üyelerimize şanlı al yıldızlı bayrağımızı takdim ediyoruz. Her bir vatandaşımızdan da evlerine ve iş yerlerine al bayrağımızı gururla asmalarını ve devletimize destek vermelerini istiyoruz” açıklamasında bulundu.

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