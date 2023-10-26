Destansı zaferin kazanıldığı yere gitti, gördüklerine inanamadı! Uğur Dündar adeta isyan etti: Tüylerim ürperdi!

Tüm Türkiye Cumhuriyetimizin 100. yılını coşkuyla kutlamaya hazırlanırken, gazeteci Uğur Dündar'ın Sözcü TV'deki canlı yayında yaptığı açıklamalar dikkat çekti. 30 Ağustos 1922'de Yunan ordularının bozguna uğratıldığı ve destansı Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin kazanıldığı yer olan Dumlupınar'da yıllar sonra karşılaştığı manzarayla ilgili konuşan Dündar, gördüklerine inanamadığını söyledi.

"BİR KİŞİNİN KONAKLAYABİLECEĞİ BİR TESİS BİLE YOK"

Söz konusu şehirde konaklayabilecek hiçbir yerin olmadığını belirten gazeteci Dündar "Dumlupınar'a ilk gittiğimde lise öğrencisiydim daha sonra birkaç sene önce yeniden gittim. Bir kişinin konaklayabileceği bir tesis yok. Alafranga tuvaleti olan bir yer yok. Başka bir ülkede olsa, böyle bir destansı zaferin kazanıldığı yere dört şeritli otoban yapılır. Bütün okullar oraya götürülür. Oteller, pansiyonlar, hatıra eşyaları olur." diye konuştu.

"TÜYLERİM ÜRPERDİ, GÖZLERİME İNANAMADIM"

Karşılaştığı manzara karşısında çok şaşırdığını belirten Dündar, "Yani şaşırdım, gözlerime inanamadım. Sanki insanlar oraya gitmesinler, o muhteşem zaferin anılarını yaşamasınlar ve gelecek kuşaklara aktarmasınlar diye özel bir çaba sarf edilmiş. Nasıl böyle bir yalnızlığa mahkum edilmiş. Şaşırdım, tüylerim ürperdi. Biz her şeyimizi bu zafere borçluyuz. Bu nasıl bir gaflettir, bu nasıl vatana bakış açısıdır? Anlamak mümkün değil. Bugün biz hür nefes alıyorsak bunu biz cumhuriyete borçluyuz. 30 Ağustos zaferine borçluyuz." diye konuştu.





