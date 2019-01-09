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Destici: Bizim mücadele ettiğimiz terör örgütleridir

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 16:58 | Son Güncelleme

Destici: Bizim mücadele ettiğimiz terör örgütleridir BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un sözlerine tepki göstererek, "Yıllardır ABD, batı, emperyalistler, siyonistler, bir Türk-Kürt savaşı çıkarmaya çalışıyorlar.  Bizim mücadele ettiğimiz ve düşman olarak nitelendirdiğimiz terör örgütleridir.

Destici: Bizim mücadele ettiğimiz terör örgütleridir

Destici: Bizim mücadele ettiğimiz terör örgütleridir

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un sözlerine tepki göstererek, "Yıllardır ABD, batı, emperyalistler, siyonistler, bir Türk-Kürt savaşı çıkarmaya çalışıyorlar. Bizim mücadele ettiğimiz ve düşman olarak nitelendirdiğimiz terör örgütleridir. PKK, PYD, YPG, DEAŞ terör örgütüdür, bunların hepsi bizim düşmanımızdır" dedi.

BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici, TBMM'de düzenlediği basın ABD'nin Suriye'den çekilme kararını değerlendirdi. Destici, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un terör örgütü YPG/PKK’yı kastederek, ABD askerlerinin çekilmesinin, Türkiye'nin 'Kürt savaşçıların' güvenliğini garanti altına alması ve DEAŞ’ın yenilmesi koşuluna bağlı olduğunu söylemesine tepki gösterdi.

Bu açıklamanın Türk-Kürt düşmanlığını ateşleyecek sinsi bir planın sözlü ifadesi olduğunu söyleyen Destici, "Böyle bir cümleyi hiçbir yetkili kuramaz. Yıllardır ABD, batı, emperyalistler, Siyonistler, bir Türk-Kürt savaşı çıkarmaya çalışıyorlar. Elhamdülillah bugüne kadar bunu başaramadılar ve bugün tekrar bunu dillendiriyorlar. Bu kabul edilebilir değildir. Kürtler bizim kardeşimizdir. Bizim geçmişimiz, bugünümüz beraber, inşallah yarınımız da beraber olacak. Biz, Suriye'nin kuzeyindeki Kürtlere, Araplara, Türkmenlere farklı gözle bakmıyoruz, hepsine kardeş gözüyle bakıyoruz. Bizim ayırdığımız, mücadele ettiğimiz ve düşman olarak nitelendirdiğimiz terör örgütleridir. PKK, PYD, YPG, DEAŞ terör örgütüdür ve bunların hepsi bizim düşmanımızdır. Bunlar sadece Türkiye'nin, Türklerin düşmanı değil Kürtlerin de o bölgede yaşayan Arapların da düşmanıdır. Fırat'ın doğusunda Kürt nüfusundan çok Arap nüfusu vardır ve onlar dört gözle Türk askerinin bölgeye gelip kendilerini özgürleştirmesini ve güvenliklerini sağlamasını bekliyor. Gerçek budur. Bu gerçeği ne ABD'nin bu çirkin açıklamaları ne de başka bir husus değiştiremez. PKK eşittir PYD, YPG'dir. Bunlar terör örgütleridir, bunlar Kürtler veya Kürtlerin temsilcisi olarak tanımlanamaz" dedi. Mustafa Destici, Fırat'ın doğusunun en kısa zamanda özgürleştirilmesi gerektiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Destici'nin açıklaması

Haber-Kamera: Nursima ÖZONUR/ANKARA,(DHA)

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