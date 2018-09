Destici: İttifakın sürmesini arzu ederiz

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yerel seçimlerde de ittifakın sürmesini arzu ettiklerini söyledi.

Mustafa Destici, Eskişehir'de Sivrihisar ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yılı törenlerinin ardından kent merkezindeki Eskişehir Tarım Fuarı'nın açılışına katıldı. Destici, burada yaptığı konuşmada tarım ve hayvancılıkla uğraşanların problemlerinin olduğunu belirtti.

Kendisinin de bir köylü çocuğu olduğunu ifade eden Mustafa Destici, Türkiye'nin kalkınmasının, gelişmesinin ve refahının tarım ve hayvancılıktan geçtiğine inandığını söyledi. Destici, şöyle devam etti:

"Şu anda tarım ve hayvancılık alanında üretim sağlamaya çalışan vatandaşlarımızın, çiftçilerimizin ve üreticilerimizin problemleri var. Ve maalesef mazot başta olmak üzere, gübre başta olmak üzere girdi maliyetlerinin çok yüksekliği ile karşı karşıyayız. Benim burada teklifim şudur. Üretici kardeşlerimize, başta tarım ve hayvancılık olmak üzere hangi alanda üretiyorsa biz aldıkları malzemeleri, akaryakıtı, gübreyi, ilacı vergisiz verelim devlet olarak. Bunun vergisini ürettikten sonra alalım diyorum. Yani mazot 6 lira, bunun yaklaşık 3,5- 4 lirası vergi. Şimdi bunu normal bir seyahate çıkan bir vatandaş da aynı fiyattan ödüyor, normal bir çiftçi de aynı fiyattan ödüyor. Ben şahsen bunu doğru bulmuyorum. Ve üretimin desteklenmesi adına mutlaka ve mutlaka bu çiftçinin, üreticinin kullandığı bu ürünlerden mutlaka verginin kaldırılmasını ısrarla teklif ediyorum. Bu yapılmadıktan sonra biz istediğimiz sonuca ulaşamayız."

'MERALARDA 50 TANE BÜYÜKBAŞ HAYVAN BULAMAZSINIZ'

Tarım alanlarının ıslah edilmesini, tapulaşma çalışmalarının bir an önce bitirilmesini isteyen Destici şunları kaydetti:

"Yeni sulama alanlarının oluşturulması, su ihtiyacının karşılanması ve belki de hepsinden önemlisi eğitim. Her alanda olduğu gibi bizim tarım ve hayvancılık alanında da büyük bir eğitim hamlesine ihtiyacımız var. Gittiğimiz her yerde görüyoruz. Maalesef meralarımız boş. Kendi köyümden biliyorum. Daha önce 30 bin küçükbaş hayvanının otladığı meralarda bugün 2 bin tane hayvan bulamazsınız. Binin üzerinde büyükbaş hayvanının otlandığı merada, bugün 50 tane hayvan bulamazsınız. Dolayısıyla bunların değerlendirilmesi lazım."

YEREL SEÇİMLERDE DE İTTİFAK

Destici, yapılan konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesini kesti, ardından fuarı gezdi. Destici bindiği bir traktörü inceledi, ardından gazetecilerin yönelttiği soruları yanıtladı. Yerel seçimlerde ittifakı arzu ettiklerini belirten Destici şöyle konuştu:

"Tabi şu anda yerel seçimlerle ilgili ittifak için yasal bir zemin yok. Genel seçimlerde olduğu gibi. Ve önümüzdeki Ekim'de açılacak Meclise böyle bir teklif gelir mi, gelmez mi bunla ilgili henüz bir girişim yok. Ama şu konuşuluyor, daha çok, bir gönül ittifakından bahsediliyor. Biz de Büyük Birlik Partisi olarak Cumhur İttifakının sürdüğünü ifade ettik, yani bu ittifakın sadece 24 Haziran seçimleriyle sınırlı olmadığını, devletin bekasına, milletin istiklal ve istikbalini öncelediğini ifade etmiştik. Şu anda hala Türkiye'ye yönelik bu tehditler devam ediyor. Dolayısıyla da biz, elbette ki biz bu ittifakın sürmesini arzu ederiz. Ama bunun nasıl olacağını, hangi şekilde olacağını, hangi şehirleri, büyükşehirleri, illeri kapsayacak onla ilgili henüz bir görüşmemiz, çalışmamız olmadı. Biz dün olduğu gibi, bugün de birlikten, beraberlikten yanayız. Milli ve yerli olanların ülkenin bütünlüğünden, beraberliğinden yana olanların birliğini her zaman destekledik. Bundan sonra da Büyük Birlik Partisi yine bu özverisini yerine getirir."

'TEK SEBEP TRUMP VE ABD Mİ?'

Türkiye'nin zor günlerden geçtiğini de ifade eden Mustafa Destici, bunun sadece ABD ambargosundan ve Trump'ın saldırgan tutumundan kaynaklanmadığını söyledi. Destici şöyle devam etti:

"Gerçekten milletimiz, ülkemiz zor günlerden geçiyor. Tabi Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yönelik haksız ambargo girişimleri, Trump'ın çok saldırgan, çirkin açıklamalarının bunda büyük bir etkisi var. Ama tabi ki 'tek sebep bu mudur?' diye sorarsanız, tek sebebin bu olmadığı, bizim kendi ekonomimizdeki sıkıntıların da sebebin bir diğer parçası olduğunu vurgulamada fayda görüyorum. Çünkü eğer biz bunu göz ardı edersek, işi tamamen ABD'ye, Trump'a yıkarsak, o zaman gerekli tedbirleri ve çözüm yollarını üretemeyiz. Biz öncelikle üretimi desteklemeliyiz. Üretimi ciddi anlamda, her alanda desteklemeliyiz. Hayvancılıkta da tarımda da sanayide de imalatta da her yerde desteklemeliyiz. Destekler yok mu, evet destekler var. Ama desteklerin önemli bir kısmının maalesef yerine ulaşmadığını da biliyoruz. Dolayısıyla da tam yerine gidecek nokta atışı desteklere üreticinin ve sanayicinin ihtiyacı var."

'TASARRUF DEVLETTEN BAŞLAMALI'

Tasarrufun devletten başlaması gerektiğini de söyleyen Destici, “Tasarrufu her alanda göstermeliyiz ve devletten başlayarak toplumun bunu görmesi lazım. Yani 'benim devletim tasarruf ediyor, beni yönetenler tasarruf ediyor, israf etmiyorlar. Yani milletin bunu görmesi lazım ki millet de tasarrufa yönelsin. Onun için işimiz kolay değil, ama üstesinden gelemeyeceğimiz kadar da zor değil. Ama çare üretilmezse, vurdumduymaz bir davranış içerisinde geçmişin bolluğu ile hareket edilirse, daha sıkıntılı günlerle Allah muhafaza etsin karşı karşıya kalabiliriz. Bunun olmaması için tedbirlerin alınması lazım. Bugün de birtakım tedbirler açıklandı Hazine ve Ekonomi Bakanı tarafından. İnşallah üretimimize destek olur. Ekonomimize destek olur. Ve milletimizin daha büyük nefes almasına katkı sağlar diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'SARIYA BOYADIKLARI BÖLGELERE DE DALACAĞIZ'

Suriye'deki gelişmeleri de değerlendiren Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Türk heyetini başarılarından dolayı kutladı. Destici şunları söyledi:

"Soçi'de sayın Cumhurbaşkanı ile Putin'in yaptığı görüşmenin sonucu, ortaya çıkan kararlar sevindiricidir. Bir iki açıdan sevindiricidir. Bir; orda bir insanlık katliamının önüne geçilmiştir. Bu açıdan sevindiricidir. Bir diğer taraftan terörden temizlenmesi noktasında da önemli kararlar alınmıştır. Bu anlamda da önemlidir. Bu cumhurbaşkanın başkanlığındaki Türk heyetinin başarısıdır. Bunu tebrik ediyorum. Türkiye o bölge terörden temizleninceye kadar o bölgede kalmalıdır. Ne pahasına olursa olsun, kalmalıdır. Ve herkes şunu bilsin, Türkiye nasıl Fırat Kalkanı Harekatı'nı gerçekleştirdiyse, İdlib operasyonunu gerçekleştirdiyse ve en son Afrin zaferini bu millete yaşatıp o bölgeyi teröristlerden temizlediyse, ABD başta olmak üzere bütün uluslararası güçler ve çevreler bilsinler ki; o sarıya boyadıkları bölgeler de inşallah gün gelecek oraya da dalacağız ve oraları da teröristlerden temizleyeceğiz. Sarı boyalı yerler biliyorsunuz PKK, PYD, YPG olarak gösteriliyor. Fırat'ın doğusunda daha çok. Nasıl Afrin'i temizlediysek, Fırat Kalkanı bölgesini temizlediysek, elbette o bölgeleri de PKK'lılardan, PYD'lilerden temizleyeceğiz inşallah."