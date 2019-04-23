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"Detay" sergisi 27 Nisan'da açılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 14:58 | Son Güncelleme

Reha Yalnızcık'ın resimleri ile Raif Aydın'ın minyatürlerinin yer alacağı serginin açılışı, 27 Nisan'da yapılacak - Sanatçıların son dönem çalışmalarından oluşan yaklaşık 40 eser, 15 Mayıs'a kadar görülebilecek

İSTANBUL (AA) - "Detay" adlı resim ve minyatür sergisi, 27 Nisan'da açılacak.

Artev Sanat Galerisi'nde açılacak sergide, Reha Yalnızcık'ın resimleri ve Raif Aydın'ın minyatürleri sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Sergide, Yalnızcık ve Aydın'ın son dönem çalışmalarından oluşan yaklaşık 40 eser yer alacak.

Reha Yalnızcık, 1980'li yıllara kadar sürdürdüğü grafik sanatı çalışmalarıyla çok sayıda ödül aldı. İstanbul'da açtığı "Doğa ile Haşır Neşir" sergisiyle özgün resme başlayan sanatçı, kişisel sergilerin yan sıra grup ve karma sergilere de katıldı. Yalnızcık, yalın ve dingin doğa betimlemelerinin öne çıktığı eserleriyle tanınıyor.

İstanbul minyatürleriyle tanınan Raif Aydın, 2011 Devlet Türk Süsleme Sanatları Yarışması'nda Minyatür Ödülü'nü kazandı. Yurt içi ve yurt dışındaki koleksiyonlarda çok sayıda eseri bulunan sanatçı, ince ve detaylı klasik minyatür tekniğini modern resim yorumlarıyla birleştiriyor.

Sevdiği kenti, denizi, gemileri, martılarıyla turkuaz renk içinde buluşturmayı tercih eden Aydın, izleyicide renk ve detaylarda kaybolma duygusu yaşatan eserleriyle biliniyor.

Sergi, salı-cumartesi günleri arasında 11.00-18.00 saatlerinde 15 Mayıs'a kadar gezilebilecek.

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detay Minyatür Raif Aydın Reha Yalnızcık resim sergi

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