DEÜ'de akademik yıl açılış töreni

İZMİR (AA) - Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Ülkemiz hakkında plan yapan şer odaklarına karşı Doğu Akdeniz'de, Suriye'de, Irak'ta da var olacağız. Balkanlar'ın istikrarında da, Kafkasya'nın, Orta Asya'nın geleceğinde de Türkiye var olmaya devam edecek. Tarihi sorumluluklarımız bunu gerektiriyor." dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesinin (DEÜ) 2019-2020 akademik yılı, Sabancı Kültür Merkezindeki törenle açıldı. Burada konuşan Yıldırım, ismini İzmir'in düşman işgalinden kurtarıldığı tarih olan 9 Eylül'den alan üniversiteye yeni eğitim öğretim yılında başarı diledi.

Kendisinin de DEÜ'de yüksek lisans öğrencisi olduğunu dile getiren Yıldırım, "Her ne kadar sizin kadar azimli olamasam da hocam bu gidiş gelişleri devamsızlıktan düşerseniz memnun olurum." dedi.

DEÜ'nün 37 yıllık bir üniversite olduğunu ve en verimli, dinamik yıllarını yaşadığını belirten Yıldırım, "3 bin 700 civarında hocamız, 4 bin 800'ü aşkın idari görevli, 75 bine yaklaşan öğrencisiyle büyük bir aile." ifadesini kullandı.