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  4. Dev araç, oyuncak gibi böyle devrildi

Dev araç, oyuncak gibi böyle devrildi

03.03.2021 17:41 | Son Güncelleme:
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İstanbul Başakşehir'de kumaş yüklü TIR, virajı alamayınca yan yattı. Sürücünün yaralandığı kazada büyük çapta maddi hasar meydana gelirken TIR'ın devrilme anı saniye saniye kameralara yansıdı...

Kaza 09:30 sıralarında Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi Masko Sanayi Sitesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 64 AZ 691 plakalı kumaş yüklü tır, sürücüsünin virajı alamaması nedeniyle yan yattı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

KENDİ İMKANLARIYLA ARAÇ DIŞINA ÇIKTI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri araç içerisinden kendi imkanları ile çıkan tır sürücüsüne ilk müdahaleyi yaptı. Bu sırada yola dökülen malzemeler ise olay yerine getirilen bir başka kamyona yüklendi. Kaza sonrasında tırı kaldırmak için olay yerine vinç çağrıldı.

Dökülen malzemelerin olay yerinde bulunan diğer kamyona yüklenmesinin ardından kaza yapan tır bulunduğu yerden kaldırılacak.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Başakşehir
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