Dev bataryalı dört kameralı: Samsung Galaxy A31 tanıtıldı! İşte özellikleri

Samsung Galaxy A serisini genişletmeye devam ediyor. Daha önce giriş seviyesi olarak A3 serisini üretmeye başlayan Samsung, Galaxy A30 ile bu seriyi devam ettirmişti. Samsung şimdi ise Samsung Galaxy A31 ile karşımıza çıktı.

SAMSUNG GALAXY A31 ÖZELLİKLERİ

Samsung Galaxy A31'in özellikleri arasında 6,4 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde Super AMOLED bir ekran var. Bu ekranın altında ise küçük bir parmak izi okuyucu sensör bizleri karşılıyor. Telefonun teknik donanımında Samsung tercihini MediaTek'ten yana kullanmış ve telefonda MediaTek Helio P65 işlemcisine yer vermiş durumda. Bu işlemcinin yanında ise modele göre değişen 4GB/6GB RAM ve 64GB/128GB dahili depolama alanı bulunuyor.

Galaxy A31'in kamera donanımına gelelim. Samsung'un yeni akıllı telefonu arka tarafında Galaxy S20'den hallice dikdörtgen bir kamera kurulumuna sahip. Bu kamera kurulumda ise 4 adet kameraya yer veriyor. Bu kameralardan ilki 48 MP çözünürlüğündeyken; diğer kameralar sırasıyla 8 MP ultra geniş açılı kamera + 5 MP derinlik sensörü + 5 MP makro kamera olarak görev yapıyor. Telefonun ekranında yer alan damla çentikte ise Galaxy A31'in 20 MP çözünürlüğündeki ön kamerası bulunuyor.