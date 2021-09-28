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  4. Dev çay bardağı projesinde sona doğru! Demlenmiş çay taşınacak

Dev çay bardağı projesinde sona doğru! Demlenmiş çay taşınacak

28.09.2021 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize’de inşaatı devam eden Çay Çarşısı’nda projeye demlenmiş çayı 29 metre yükseklikteki çay bardağının zirvesine taşıyacak teleferik sistemi eklendi. Çay müzesini de içerisinde barındıracak olan ve Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeye aday olan çay bardağına ayrıca yeni düzenlemeler ile bir de teleferik kurulacak. Teleferik, bardağın alt kısmından üst kısmına kadar olan bölüme demlenmiş çay taşıyacak.

Dev çay bardağı projesinde sona doğru! Demlenmiş çay taşınacak

Rize’nin sembolü çaydan yola çıkılarak tasarlanan ve içerisinde devasa bir çay bardağı şeklinde bina bulunduran Çay Çarşısı projesinde sona yaklaşıldı. Bölge halkının da dört gözle beklediği ve Karadeniz’in yeni sembolü olmaya aday olan 29 metrelik çay bardağı içerisinde ve etrafında yöresel ürünlerin satışa sunulacağı dükkanlar bulundurmakla beraber içerisinde kokuları daha şimdiden hapsedilmeye başlayan ve misafirlerine 13 duyusu ile hizmet verecek olan 13D bir sinema da bulunduruyor. Çay müzesini de içerisinde barındıracak olan ve Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeye aday olan çay bardağına ayrıca yeni düzenlemeler ile bir de teleferik kurulacak. Daha çok çay taşıma ile gündeme gelen ilkel teleferik çay çarşısında ise bardağın alt kısmından üst kısmına kadar olan bölüme demlenmiş çay taşıyacak.

YÜZDE 90'I TAMAMLANDI

Projede yüzde 90’lık kısmın tamamlandığını dile getiren Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, son olarak ince işçilikleri yaptıklarını dile getirerek “Çay Çarşısı’nın yüzde 90’lık bir bölümünü tamamladık. Bardağımızda ince işçiliklere başladık. Cam kaplaması, üzerinde ki ahşap görünümlü alüminyum kaplaması, sineması, müze katları, nikah salonu katı, seyir terası gibi çalışmaları yapıyoruz” dedi.

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ÇAYLAR TELEFERİKLE TAŞINACAK

Rize’nin çayla bütünleşen bir aracı olarak sembolleşen teleferiğin de projeye eklendiğini, çay taşıma işleminin teleferik ile gerçekleşeceğini sözlerine ekleyen Erdoğan “Yeni bir ekleme yaptık. Biliyorsunuz Rize’nin meşhur teleferik sistemleri vardır. Çay bahçesinden bardağın tepesine kadar bir teleferik sisteminin kurulumunu yaptık. Güzel bir şey olacak. Teleferik ile normalde yaş çay taşınır ama burada aşağıdan yukarıya servis amaçlı demlenmiş çayı taşıyacağız. Şov mahiyetinde ama güzel olacak” ifadelerini kullandı.

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DÜKKANLARA 3 KAT FAZLA TALEP VAR

Çay Çarşısı projesinde yer alan dükkanlar için talebin dükkan sayılarının 3 katı daha fazla olduğunu da ifade eden Erdoğan “Diğer alanlarda, restoranlarda, dükkânların içerisinde çalışmalarımız tamamlandı. Şu anda taliplileri ihale aşmasında. Dükkân sayımıza göre 3 kat gibi bir talep var. Onları toparlıyoruz. Toparladığımız o süreçte dükkanların ne ürün satabileceklerini, hangi ürünlere yönelik satış yapabileceklerini kendileriyle görüşeceğiz. Ekim sonu, Kasım başı gibi hazır olacağız inşallah” şeklinde konuştu.

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Son olarak Guinness Rekorlar Kitabına yapılan başvurudan da söz eden Başkan Erdoğan “Biliyorsunuz Guinness’e başvurmuştuk. Onlar da bu Kasım ayı içerisinde burada gelip, çalışmalarını sonlandıracaklar” dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rize
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