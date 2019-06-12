Dev Maraş dondurmasını tatmak için birbirleriyle yarıştılar

Türkiye Ormancılık Sektörü Buluşması’na katılan Alpedo Kervan Lezzet Grubu, hazırladığı dev dondurmayı vatandaşlara ikram etti. 6 usta tarafından 1 ayda hazırlanan ve yapımında 180 kilo süt kullanılan Kahramanmaraş’ın meşhur lezzetini tatmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. İkram edilen dev külahlardan dondurmasını tadan vatandaşlar ise renkli görüntüler oluşturdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen Ormancılık Sektörü Buluşması Türkiye’nin dört bir yanından gelen Orman Bölge Müdürlüklerinin özel stantlarına ev sahipliği yapıyor. 81 ilin en meşhur bitkisel ürünleri ve lezzetleri stantlarda vatandaşların beğenisine sunuluyor. Stantları ziyaret eden vatandaşlar, yöresel ürünleri tanıma fırsatı bulurken ilginç etkinliklerle farklı deneyimler yaşıyor.

Bir ayda hazırlandı dakikalar içinde yüzlerce vatandaşa ikram edildi

Dev buluşmada Alpedo Kervan Lezzet Grubu standında bulunan 200 kiloluk Maraş dondurması vatandaşların ilgi odağı oldu. Hazırlığı 1 ay süren yapımında 180 kilo keçi sütü kullanılan Kahramanmaraş’ın meşhur lezzetini tatmak isteyen vatandaşlar adeta birbiriyle yarıştı. Özel satır bıçağıyla kesilen dondurmanın sunumu ise görenleri şaşırttı. Kimi külahtaki dev dondurmayı yemeğe çalıştı. Kimi yaz mevsiminin vazgeçilmez tatlısı dondurmayı tadabilmek için uzun süre kuyrukta bekledi. 6 usta tarafından hazırlanan 200 kilogram ağırlığındaki dondurmadan kesilen dev parçaları külahla birlikte yemeye çalışan vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.