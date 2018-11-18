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Dev şirket uyardı: Ticaret savaşlarının bedeli ağır olacak

DÜNYA HABERLERİ  | 18.11.2018 21:09 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük deniz nakliyesi şirketi Maersk CEO'su Soren Skou, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının küresel bazda ekonomik bedelinin ağır olacağını söyledi. Skou, iki ülke arasında uygulanan vergiler yüzünden küresel ticaret talebinin son iki yılın en düşük seviyesine indiğini söyledi.

Dev şirket uyardı: Ticaret savaşlarının bedeli ağır olacak

Dünyanın en büyük deniz nakliyeci şirketi Maersk, ABD Başkanı Donald Trump’ın başlattığı ticaret savaşlarının küresel bazda ekonomik bedelinin ağır olacağını iddia etti. Moller-Maersk’in CEO’su Soren Skou, ABD ve Çin arasında uygulanan ekstra gümrük vergileri yüzünden küresel ticaret talebinin son iki yılda en düşük seviyesine indiğini söyledi.

Financial Times gazetesine konuşan Skou, ABD ve Çin arasında artan gümrük tarifeleri nedeniyle iki ülke arasında gerçekleşen nakliye ticaretinin 2019 ve 2020’de yüzde 2 ile 5 arasında düşmesini beklediklerini söyledi. Skou şöyle konuştu:

"ÇİN'E İHRACAT DÜŞTÜ"

"Çin’den ABD’ye ithalatın arttığını ancak ABD’nin Çin’e ihracatının düştüğünü görüyoruz. Elbette bunun gelecek yılın ilk çeyreğinde göreceğimiz bir bedeli olacak. Çin’in şubatta kutladığı yeni yıla kadar gerçek bir etki görmeyeceğiz."

1 Ocak 2019’dan itibaren ABD Çin’den ithal edilecek çelik ve alüminyuma yüzde 10 ile yüzde 25 arasında ek gümrük vergisi alacak.

ABD’nin önde gelen ithalatçı şirketlerin bu tarifelerin geçerli olmasından önce elindeki malları stokladıkları belirtiliyor. Bu da 2019 Ocak ve Mart ayları arasında nakliye ihtiyacının düşmesi anlamına geliyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
çin ABD ticaret savaşları

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