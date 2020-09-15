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Dev sivrisinek sürüsü yüzlerce at ve ineği telef etti!

DÜNYA HABERLERİ  | 15.09.2020 12:23 | Son Güncelleme

ABD'nin Louisiana eyaletinin Laura Kasırgası'ndan sert bir şekilde etkilenen bölgeleri, şimdi de çok sayıda çiftlik hayvanını ısırarak öldürecek kadar büyük sürüler halinde gezen sivrisineklerle mücadele ediyor.

Dev sivrisinek sürüsü yüzlerce at ve ineği telef etti!

Hayvanlar, doğrudan onları kansız bırakan ve deri altı kanamalarına yol açan çok sayıda ısırığın yanı sıra böceklerden uzaklaşmak için sürekli hareket etmelerinin yol açtığı bitkinlik yüzünden de ölüyor.

Ville Platte bölgesinde veterinerlik yapan Dr. Craig Fontenot'ya göre, dev fırtınanın ardından bataklıkların dışına itilen "hain küçük kan emiciler" çoktan 300 ila 400 büyükbaş hayvanın yanı sıra birkaç atın canına mal oldu.

İçine böcek ilacı sıkılabilen ağıllarda bulundukları için keçiler şimdilik kurtuldu ama bir geyik yetiştiricisi hayvanlarından en az 30'unu kaybetti.

Kan emici sinek sürüleriyle mücadele etmek için geniş çaplı böcek ilaçlama çabaları sürüyor. Acadia County'deki yerel Lousiana AgCenter tarım merkezinde çalışan Jeremy Hebert, "ilaçlamanın böcek popülasyonlarını ciddi ölçüde düşürdüğünü ve ilaçlamanın durumu geceyle gündüz gibi değiştirdiğini" söyledi. Öte yandan diğer ilçeler olayın gidişatını tersine çevirmekte hala zorlanıyor.

Kasırgalar çoğunlukla sivrisinek popülasyonlarında fırlama riski taşıyor çünkü sel suyuna gelen sivrisineklerin bıraktığı yumurtalar çatlamaya başlıyor. Yetişkin sivrisinekler kasırgaların kuvvetli rüzgarlarında genelde hayatta kalamasa da fırtınanın ardından gelen yumurtadan çıkma dönemi popülasyonda devasa bir artışa yol açabiliyor.

Bu nüfus patlamaları genelde salgınlarla ilintili olmasa da 2005'teki Katrina Kasırgası'nın ardından Louisiana'nın bazı bölgelerinde görülen Batı Nil Virüsü vakalarında artış yaşanmıştı.

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