Devasa ekranı ve güçlü pili ile iddialı

Oppo A54, 6.5 inç ekranı sayesinde size güzel izleme deneyimleri, okuma deneyimleri ve oynama deneyimleri sunabilir. LCD panel tercih edilen ekran, 1600×720 çözünürlüğe sahip ve 269ppi piksel yoğunluğunda. Ekran, özellikle iç mekân kullanımlarında başarılı sonuçlar veriyor ve dokunuşlara cevapları da gayet seri.

Ekran ayarlarına göz attığımızda, "Karanlık Mod" ve "Göz Rahatlığı" gibi seçenekleri görüyoruz. Bu sayede, gözlerimiz rahatsız olmadan uzun süreli deneyimler de mümkün.

HELIO P35 İŞLEMCİ

Telefon, MediaTek Helio P35 işlemcisine, 4GB RAM ve 128GB dahili depolamaya sahip. İsterseniz microSD kart yardımıyla 256GB’a kadar artırma şansınız da var.

Android 10 işletim sistemine sahip olan telefon, gündelik kullanımlarda pek çok ihtiyacınızı karşılayabilir. Sosyal medyada gezintilere çıkabilir, videolar izleyebilir, bir şeyler okuyabilir ya da yüksek grafik gücü gerektirmeyen oyunları rahatlıkla oynayabilirsiniz.

"Peki ya iyi grafikli oyunlarda durum nedir?” diye merak ediyorsanız, son yılların popüler online oyunlarından Call of Duty Mobile’ı da genel olarak akıcı bir şekilde bu telefonda deneyimleyebiliyorsunuz.

ÜÇLÜ KAMERA

Oppo A54’ün arka tarafında üçlü kamera sistemi konumlandırılmış. Yapay zekâ destekli bu sistem, pek çok farklı çekim imkânı sunuyor. Kamera sistemi 13+2+2MP’den oluşuyor.

13MP ana kamera ile özellikle iyi ışıklı ortamlarda, sabit çekimlerde güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Kamera, 1080p 30FPS değerde videolar çekmenize izin veriyor.

Çekim modlarına baktığımızda; portre modu, gece çekim modu, ağır çekim modu, hızlı çekim modu ve makro çekim modu gibi detaylarla karşılaşıyoruz. Özellikle makro çekim ve ağır çekim modlarında, ortam ışığının iyi olmasına dikkat etmenizi öneririz.

Ön tarafa geldiğimizde ise, 16MP selfie kamera ile karşılaşıyoruz. Bu kamera da selfie’ler ve görüntülü görüşmeler için yeterli performansa sahip. 1080p 30FPS değerde videolar çekebilirsiniz. Ayrıca, portre modu ve hızlı çekim moduna sahip olduğunu da ekleyelim.

Oppo A54, 5000mAh değerde pille geliyor. 18w hızlı şarj teknolojisine sahip olan bu pil, gündelik kullanımda tek şarj ile 2 günü rahatlıkla çıkarmanızı sağlıyor. Ayrıca, piliniz azaldığında ve o an şarj etme imkânınız yoksa, süper güç tasarruf modunu aktifleştirerek bir süre daha kullanım elde edebilirsiniz.

İnceleme videosunu izlemek için buraya tıklayınız

