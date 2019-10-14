Devlet Bahçeli, 21 gün sonra MHP Genel Merkezi'nde

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçirdiği rahatsızlığın ardından dün partisinin genel merkezine gelerek, mesaisine başladı.

23 Eylül'de yüksek ateş ve mide bulantısı şikayetiyle Başkent Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Bahçeli'ye "üst solunum yolu enfeksiyonu" tanısı konulmuştu.

Hastanedeki müdahalenin ardından aynı gün taburcu edilmişti. 27 Eylül'de Ankara Şehir Hastanesi Kardiyoloji bölümüne giden Devlet Bahçeli, bazı tetkiklerin ardından hastaneden ayrılmıştı. Doktor kontrolünde bir süredir istirahat eden Bahçeli, 21 gün sonra sabah saatlerinde parti yöneticileriyle birlikte MHP Genel Merkezi'ne geldi.

Partililerin tezahürat ve sevgi gösterileriyle karşılanan Bahçeli, "bozkurt" işareti yaparak karşılık verdi, ardından da makamına çıktı. Ülkü ocağına mensup MHP'liler Türk bayrağı açtı.

Bahçeli'nin, genel merkezdeki mesaisine başlayıp kameralara görüntü vermesine karşın, henüz nekahat döneminde olması nedeniyle, yarın MHP Meclis grubu toplantısı yapılması beklenmiyor.