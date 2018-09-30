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Devlet Bahçeli'den ittifak açıklaması: Birinci partiyiz her ilde aday çıkaracağız sözlerine gerek yok

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.09.2018 12:40 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin Kızılcahamam kampının kapanışında konuştu. Bahçeli, 'Türkiye ekonomik sabotajın üstesinden gelecektir' dedi. Bahçeli ayrıca, 'Uyuşturucu konusunda bize kimse ayar veremez' diye konuştu. Yerel seçimde ittifak için önemli mesajlar veren Bahçeli, 'MHP hiç kimseye muhtaç ve mecbur değildir. Birinci partiyiz her ilde aday çıkaracağız sözlerine de gerek yoktur. Biz her şeyin farkında ve bilincindeyiz' dedi.

Devlet Bahçeli'den ittifak açıklaması: Birinci partiyiz her ilde aday çıkaracağız sözlerine gerek yok

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin Kızılcahamam kampının kapanışında konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Merkez Bankası ve PPK gecikmeyle de olsa devreye girerek bağımsızlık vasfını gösterdiler. Faizdeki yükseliş milletimizi rahatsız etmiştir. Türkiye ekonomik türbülansta şiddetli sallanırken bundan faydalanmaya çalışanlar mutlaka afişe edilmelidir.

Döviz artarken etiketleri kahredici şekilde yükseltenler döviz düşerken aynı şekilde fiyatları indirecekler mi? Fırtınanın şiddeti ne kadar yüksek olursa olsun dayanacağız.

Türkiye ekonomik sabotajın üstesinden gelecek yaralarını saracaktır. Faiz ve kur ateş saçarken "hükümet yıpranır mı" tartışmasına girmek gayri milliliktir.

Biz CHP gibi davranamayız. Türkiye kaybederse hepimizin kaybedeceğini biliriz. Cumhurun ittifak tercihine sadakat gösteririz. Millet ne diyor ona bakarız.

MHP'NİN AF TEKLİFİ

(Af teklifi) Uyuşturucu konusunda bize kimse ayar veremez. Amacımız FETÖ'cü hakim ve savcıların verdiği talimatları gidermektir. Teklifimiz ne genel ne de özel aftır.

YEREL SEÇİMDE İTTİFAK

MHP hiç kimseye muhtaç ve mecbur değildir. Birinci partiyiz her ilde aday çıkaracağız sözlerine de gerek yoktur. Biz her şeyin farkında ve bilincindeyiz. Siyasi güçlerin yarışma ve rekabetine girilirse oradan bir sonuç çıkmayacağını da biliriz. Her ilden aday çıkarmak her partinin hakkıdır.

Muhabbet edeceksek ederiz ama resmi görüşmeleri sulandırmanın manası yoktur. Biz Cumhur ittifakına taktiksel bakmıyoruz. Cumhur ittifakı cumhurun iradesine dayanmaktadır. Cumhur ittifakı yaşayacak, dosta ve düşmana mesaj olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli MHP ekonomik kriz

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