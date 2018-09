Devlet Bahçeli'den ittifak açıklaması: Birinci partiyiz her ilde aday çıkaracağız sözlerine gerek yok

YEREL SEÇİMDE İTTİFAK



MHP hiç kimseye muhtaç ve mecbur değildir. Birinci partiyiz her ilde aday çıkaracağız sözlerine de gerek yoktur. Biz her şeyin farkında ve bilincindeyiz. Siyasi güçlerin yarışma ve rekabetine girilirse oradan bir sonuç çıkmayacağını da biliriz. Her ilden aday çıkarmak her partinin hakkıdır.

Muhabbet edeceksek ederiz ama resmi görüşmeleri sulandırmanın manası yoktur. Biz Cumhur ittifakına taktiksel bakmıyoruz. Cumhur ittifakı cumhurun iradesine dayanmaktadır. Cumhur ittifakı yaşayacak, dosta ve düşmana mesaj olacak.