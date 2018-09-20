Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazetecilere verdiği yemekte önemli açıklamalarda bulundu. MHP lideri, Katar’dan hibe edilen uçağın kabul edilmesine tepki gösterdi. Bahçeli, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti hediye, hibe kabul etmez, uçak ihtiyacı varsa bunun piyasası neredeyse, kendi kaynaklarıyla almayı tercih etmelidir. Ama ‘Bana hibe edildi hediye edildi’ bu Türk milletinin kabul edeceği bir durum değil. Recep Tayyip Erdoğan’ın da bunu kabul etmemesi gerekirdi diye düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Katar Emirliği’ne ait Boeing 747-8 tipi bir özel uçağın, Katar Şeyhi el Sani’nin hediyesi olarak Cumhurbaşkanlığı uçak filosuna katılmıştı.

Q-BSK tescilli uçağı, Katar Şeyhi Temim bin Hamed Al Sani’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan sevgisi Türkiye’ye olan güveni ile bu uçağı hediye ettiği öğrenilmişti.

2012 MODEL

Boeing imalat hattından özel jet standartlarında imal edilen uçak, 2012’de ilk defa fabrikanın apronunda görüntülendiğinde ‘Bu uçak kimin’ soruları ortaya atılmıştı. Uçak daha sonra Seattle yakınlarındaki Everett Fabrikası’ndan San Antonio’ya gitti. Burada ‘Very VIP’ olarak adlandırılan standartlarda kabini özel jet haline getirildi. Uçak 2015’te Katar Emirliği’ne teslim edildi.