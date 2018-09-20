MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazetecilere verdiği yemekte önemli açıklamalarda bulundu. MHP lideri, Katar’dan hibe edilen uçağın kabul edilmesine tepki gösterdi. Bahçeli, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti hediye, hibe kabul etmez, uçak ihtiyacı varsa bunun piyasası neredeyse, kendi kaynaklarıyla almayı tercih etmelidir. Ama ‘Bana hibe edildi hediye edildi’ bu Türk milletinin kabul edeceği bir durum değil. Recep Tayyip Erdoğan’ın da bunu kabul etmemesi gerekirdi diye düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Katar Emirliği’ne ait Boeing 747-8 tipi bir özel uçağın, Katar Şeyhi el Sani’nin hediyesi olarak Cumhurbaşkanlığı uçak filosuna katılmıştı.
Q-BSK tescilli uçağı, Katar Şeyhi Temim bin Hamed Al Sani’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan sevgisi Türkiye’ye olan güveni ile bu uçağı hediye ettiği öğrenilmişti.
2012 MODEL
Boeing imalat hattından özel jet standartlarında imal edilen uçak, 2012’de ilk defa fabrikanın apronunda görüntülendiğinde ‘Bu uçak kimin’ soruları ortaya atılmıştı. Uçak daha sonra Seattle yakınlarındaki Everett Fabrikası’ndan San Antonio’ya gitti. Burada ‘Very VIP’ olarak adlandırılan standartlarda kabini özel jet haline getirildi. Uçak 2015’te Katar Emirliği’ne teslim edildi.
KOLTUK KAPASİTESİ 76
Normalde üç sınıflı 400 yolcu kapasiteli uçak özel donanımıyla 76 yolcu taşıyor. Ayrıca 18 kişilik uçuş ekibi de bu uçakta görev yapıyor. Toplantı salonları, yatak odası, özel reviri bulunan uçak üç yıllık hizmet süresinde 436 saat uçtuğu, toplam 200 iniş kalkış yaptı.
CHP'DEN SERT TEPKİ
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Katar Emiri Şeyh Temim'in Cumhurbaşkanlığı filosuna hediye ettiği VIP Jumbo Jet ile ilgili, "Kamuda tasarruf sağlamak istiyorsanız 550 milyon sterline uçan saray alamazsınız. Neymiş 'Katar emiri bu uçağı hibe etmiş' Kim kime 550 milyon sterlinlik uçak hediye eder"ifadelerini kullanmıştı.
Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi
Rize'de dere yatağına yapılan bina için karar çıktı
Devlet Bahçeli: MHP olarak yerel seçimlerde İstanbul'da aday çıkarmayacağız
HDP'li İbrahim Ayhan hayatını kaybetti!
Bel ağrıları artınca şifacıya gitti... Resmen kabusu yaşadı!
Kayseri'den 10 milyon yıllık fil fosili çıktı!
Örümceklerin seks partisi sahil şeridini bu hale getirdi
iOs 12 yükleyenler dikkat! Sizin de başınıza gelmiş olabilir
Düşürülen Rus jetinin ardından Esad sessizliğini bozdu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile öğrenci arasında ilginç diyalog
Telefonlarda Pegasus alarmı: Bu tehlikeye aman dikkat!
Okuyucu Yorumları 50 yorum