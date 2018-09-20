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Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.09.2018 13:21 | Son Güncelleme

MHP lideri Devlet Bahçeli, Katar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen uçağa tepki gösterdi. Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti hediye, hibe kabul etmez. Recep Tayyip Erdoğan’ın da bunu kabul etmemesi gerekirdi" ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazetecilere verdiği yemekte önemli açıklamalarda bulundu. MHP lideri, Katar’dan hibe edilen uçağın kabul edilmesine tepki gösterdi. Bahçeli, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti hediye, hibe kabul etmez, uçak ihtiyacı varsa bunun piyasası neredeyse, kendi kaynaklarıyla almayı tercih etmelidir. Ama ‘Bana hibe edildi hediye edildi’ bu Türk milletinin kabul edeceği bir durum değil. Recep Tayyip Erdoğan’ın da bunu kabul etmemesi gerekirdi diye düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Katar Emirliği’ne ait Boeing 747-8 tipi bir özel uçağın, Katar Şeyhi el Sani’nin hediyesi olarak Cumhurbaşkanlığı uçak filosuna katılmıştı.

Q-BSK tescilli uçağı, Katar Şeyhi Temim bin Hamed Al Sani’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan sevgisi Türkiye’ye olan güveni ile bu uçağı hediye ettiği öğrenilmişti.

2012 MODEL

Boeing imalat hattından özel jet standartlarında imal edilen uçak, 2012’de ilk defa fabrikanın apronunda görüntülendiğinde ‘Bu uçak kimin’ soruları ortaya atılmıştı. Uçak daha sonra Seattle yakınlarındaki Everett Fabrikası’ndan San Antonio’ya gitti. Burada ‘Very VIP’ olarak adlandırılan standartlarda kabini özel jet haline getirildi. Uçak 2015’te Katar Emirliği’ne teslim edildi.

KOLTUK KAPASİTESİ 76

Normalde üç sınıflı 400 yolcu kapasiteli uçak özel donanımıyla 76 yolcu taşıyor. Ayrıca 18 kişilik uçuş ekibi de bu uçakta görev yapıyor. Toplantı salonları, yatak odası, özel reviri bulunan uçak üç yıllık hizmet süresinde 436 saat uçtuğu, toplam 200 iniş kalkış yaptı.

CHP'DEN SERT TEPKİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Katar Emiri Şeyh Temim'in Cumhurbaşkanlığı filosuna hediye ettiği VIP Jumbo Jet ile ilgili, "Kamuda tasarruf sağlamak istiyorsanız 550 milyon sterline uçan saray alamazsınız. Neymiş 'Katar emiri bu uçağı hibe etmiş' Kim kime 550 milyon sterlinlik uçak hediye eder"ifadelerini kullanmıştı.

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Okuyucu Yorumları 50 yorum
kabul etmemeliyi diyor ama oy veriyor
Evet bunları göre göre ne zorunluluğunuz var da akp nin kuyruğu oldunuz,bir gebelik mi söz konusu?
Bu konuda sanki haklılar, bir akp li olarak görüşüm, şaşaaya gerek görmüyorum
depremde gelen paraları almadınızmı hükümet olarak ?
Çok güzel soylemiş ama söyleyeni sevmiyorum......
sn devlet bey sizi seven birisi olarak bu tavrınızı yakıştıramadım müslüman müslümanın din kardeşidir hediyeleşmek sünnettir diye biliyorum Türkiye cumhuriyeti büyük bir devlettir Osmanlı döneminde de bu tür hediyeleşmeler ve jestler vardı...saygılarımla
hediye saymayın arkadaşlar bir gecede çaykur satık katara kimsenin haberi olmadan
Vayyyy gargamel ilk efa doğru konuştu. Kandırıldığını ne zaman aanlayacak acab?
REİSİN UÇAĞINI KISKANIYOR
Araplar icin hibe konusunda sikinti yok alisik onlar Turkler kabul etmedi zaten
yav sayın bahçeli neden kabul etmesin , ben onu anlamadım, devlet büyüklerine gelen hediyeler kabul edilmediği zaman ayıp olur , hem kendi zimmetine almıyor ki devlet envanterine kayıt oluyor , bugün erdoğan biner yarın bir başkası kullanır ülke adına. dost ülke başkanı hediye etmiş kabul etmeyip geri göndersek büyüklük mü yapmış olacaz. sana da klasik otomobiller hediye edildi ki koleksiyonun var , yok deyip geri mi yolladın onları.
@aligever masraflarları kim ödeyecek plot, bakım , yedek parça, yakıt sen mi vereceksin
hediye olduğunu kim söyledi yandaş medya mı? satış için aracı firma açıklama yaparak satıldığını belirtti!!..
Çok komik adam!sın Bahçeli hem eleştiriyorsun hem de İstanbul’da AKP nin karşısına aday çıkarmayacağmn diyorsun O makamda kaldığın her gün hem kendini hem partiyi rezil ediyorsun daha ne kadar alçalacaksın merakla bekliyoruz
sen konuşma sayın bahçeli senin oylarıda akp ye hibe etmedinmi
O UÇAĞA SENİDE BİNDİRSEY Dİ AYNI ŞEYLERİ SÖYLERMİYDİN ACABA
abi kızmayın yaa, konuşun recep tayyip erdoğanla arada birer tur versin size)
sonuçta uçak Cumhurbaşkanı nin şahsına veripmediki. Türk halkının devlete hediye edildi.kalkipta evine götürecek deyilya..ülkeye hediye adı üzerinde..devletimizin ihtiyacı olduğundan değil ki..abartmayin
GÜNAYDIN SAYIN BAHÇELİ!
essss deli rüzgarrr....şimdiye kadar nerdeydin
40 yılın başı doğru bi laf etti
hadi canım naşşş bunu seçimlerde destek olmadan önce söyleyecektin...
KISKANMA NE OLUR REİS OL SENİNDE OLUR
sende bunun hediye olduğuna inandın
sana yollamadılar diye bozuldun kesin kankasınız binersin bi kere sende hadi bakalım söylenme :)
bahçeli harbi emeklilik vaktin gelmiş geçmiş gitte az hıyar domates yetiştir
sayın bahçeli, tüm devlet kurumları özelleştirilerek katar a peşkeş çekildi zaten, uçak hediye değil zaten halk bedelini ödedi, ödemeye de devam ediyor. koyun gibi sandığa gidip ihanet ortaklarına oy veren balık hafızalı makarnacılar ülkenin yarısı zaten, 50 tl ver, oyunu da verir koyunu da
beles sirke baldan tatlodir diycem ama ...allah bilir siz olsanoz sizde alirdiniz diyerleride aldi .bence buyutmeyin can sikmayin gundem mesgul etmeyin sikildik
Ne var bunda anlamadım?
buda çok saf ya.gerçekten hediye edildiğine inanıyor
Sn Bahçeli o kadar resimizin üzerine gelme,aslında parayla almak için talip olunmuş,fakat vatandaşa zamlar kazık gibi işlemeye başlayınca, ,muhtemelen birazda kasada para kalmayışının etkileri olsa gerek, 2.dünya savaşındaki alman gemileri hikayesi gibi bir hibe hikayesi yazılmış.
HAYIRDIR SAYIN BAHÇELİ KAFANA SAKSI MI DÜŞTÜ ??? YÜZLERCE YALAN TALAN YAPILDI HEP SUSTUN NASIL OLDU DA BAŞKA ÜLKEDEN UÇAK HEDİYE ALMANIN İLERİDE EMİR ALMAK ANLAMINA GELECEĞİNİ FARK EDEBİLDİN ?
üzülme bi turda sen binersin hemen sözünden dönersin
Bay recep uçağı almasa öbür dünyaya gözü açık giderdi.
sana. hediye etseler kabul etmeyeceksin yani öylemi?
eski sertliği nerdeeee ?Tursilke kendini yıkamış.
HEDİYE.. HEDİYE EDİLEBİLİR... EĞİTİME, ÖĞRENCİLERE, VEYA SAĞLIK HASTAHANE UÇAĞI KULLANILABİLİR.. V.B.....
Tepki vermek için bayağı düşündünüz. Biz bile daha meraklı çıktık, günler öncesinden sorduk. Bir de siz sorun bakalım bu gereksiz himmetin karşılığında kıçı kırık Katar'a milletin cebinden, varlık fonundan acaba hangi büyük nimetleri vereceksin diye.. Bizim duyduklarımızdan dudaklarımız uçukladı da, size ne olur Allah bilir.
Bence Sn. Bahçeli biraz abartıyor hibeyi anladık ama hediye olayı başka birşey olabilecek birşey.
hayırdır bahçelii.......
NİHAYET SİSİNİ DUYDUK. SESİ DE VARMIŞ MEĞER.
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