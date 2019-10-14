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Devlet Bahçeli, mesaiye başladı (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.10.2019 12:13 | Son Güncelleme

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YALÇIN AÇIKLAMA YAPTI MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Devlet Bahçeli'nin tedavisinin ardından mesaisine başlaması nedeniyle yazılı çıklama yaptı.

Devlet Bahçeli, mesaiye başladı (2)

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YALÇIN AÇIKLAMA YAPTI
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Devlet Bahçeli'nin tedavisinin ardından mesaisine başlaması nedeniyle yazılı çıklama yaptı. Yalçın, Bahçeli'nin geçen ay rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasının ardından, FETÖ'den ilham alan kişilerin sinsi planlarını devreye soktuğunu bildirdi. FETÖ'nun kaçak militanları vasıtasıyla sosyal medyadan Türkiye aleyhinde sürdürülen algı operasyonlarının, MHP'ye ve Bahçeli'nin varlığına yöneldiğini kaydeden Yalçın, "Sayın Devlet Bahçeli'nin hastalığı iyileşmeye yüz tutmuş ve bu hususta partimizce defalarca açıklama yapılmış olmasına rağmen malum çevreler, FETÖ fitnesinin ateşini sürekli harlayarak medya ve siyaset kurumlarının gündemini kaynatmayı sürdürmüşlerdir. Hastalık, hayat döngüsü içinde her insanın yaşayabileceği olağan bir imtihanken; neden MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin hastalığı 40 derecelik ateş gibi gündemin hararetini yükseltmek için kullanılmak istenmektedir? MHP Liderinin ismi etrafında koparılan ve bir türlü dindirilmek istenmeyen ahlak ve edep dışı dedikodu fırtınasının arka planında, Devlet Bahçeli olmaksızın siyaset umutları yatmaktadır" ifadelerini kullandı.
'GENEL BAŞKANIMIZ MESAİSİNE BAŞLAMIŞTIR'
Bahçeli'nin siyasette kültürel ve geleneksel değerlerin mümtaz bir temsilcisi olduğunu belirten Yalçın, Bahçeli'nin temposuna ayak uyduramayanların MHP’den ayıklandığını vurguladı. Yalçın, şunları kaydetti:
"Fısk, fücur ve tefrika erbabının Sayın Devlet Bahçeli'nin hastalığı meselesini alçakça deşelemekten muratları, MHP kalesini komutansız bırakarak düşürmektir. Bu sebepledir ki FETÖ'cü akreplerle fırsatçı politika sırtlanları sırt sırta vermiş, iki temel noktadan hareket ederek yeniden yıkım peşinde koşmaya başlamıştır. Birincisi; Devlet Bahçelisiz bir MHP ve siyaset inşası, ikincisi; ailevi değerlerimizi siyaset kurumunda yaşatan, 'baba', 'ata' ve 'reis' hükmündeki lidere sadakat, saygı ve itibar gibi güzide geleneklerin yerle bir edilmesi suretiyle Devlet Bahçeli'nin toplumda ve milliyetçi camiadaki saygınlığının bitirilmesi. MHP'nin diğer siyasi muarızları ve rakipleri de algı operasyonlarıyla Sayın Genel Başkanımız ve partimiz aleyhinde kamuoyunda soru işaretleri bırakmaya çalışan sırtlanlara iğrenç bir çıkarcılıkla malzeme vermekte, rezil dedikodulardan yararlanmayı kâr bellemektedir. Politika kulvarına ve medyaya FETÖ militanları tarafından serpilmiş entrika yemlerinin ardından giden bilumum MHP muarızı sırtlanlara; üzülecekleri, kahrolacakları bir haber vermek istiyoruz. Üst solunum yolu rahatsızlığı geçiren Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin tedavisi tamamlanmış ve an itibarıyla Genel Merkezimizde mesaisine başlamıştır."

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