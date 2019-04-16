HABER

Devlet Bahçeli'ye 149 yıllık tabanca hediye edildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.04.2019 12:08 | Son Güncelleme

Kayseri'nin Pınarbaşı Belediye Başkanı Memduh Uzunoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edip, 149 yıllık tabanca hediye etti.

Devlet Bahçeli'ye 149 yıllık tabanca hediye edildi

MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, beraberinde MHP'li milletvekilleri İsmail Özdemir, Baki Ersoy ile Özvatan, Pınarbaşı, Sarız ve Sarıoğlan ilçelerinin MHP'li belediye başkanları ile birlikte Genel Başkan Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in ata memleketi Pınarbaşı'nın Belediye Başkanı Memduh Uzunluoğlu, Bahçeli'ye 1870 yılında üretilen ve Osmanlı Devleti'nde ilk kullanılan tabancalar arasında yer alan 149 yıllık Gasser (Karadağ) marka tabanca hediye etti. Bahçeli, tabancayı inceleyerek, ziyaretçilere teşekkür etti.

bahceliye-hediye-149-yillik-tabanca_1801_dhaphoto2

Kaynak: DHA

PARTNERO şu anda ülkenin en ünlü isimlerinden biri! Kim olduğunu öğrenen şoke oluyorO şu anda ülkenin en ünlü isimlerinden biri! Kim olduğunu öğrenen şoke oluyor
Turgut Özal'ın ölümünün üzerinden 26 yıl geçtiTurgut Özal'ın ölümünün üzerinden 26 yıl geçti
Başkan Kanar göreve başladıBaşkan Kanar göreve başladı
Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Kayseri

En Çok Okunan Haberler

Trump ile ABD'de sürpriz görüşme!

Trump ile ABD'de sürpriz görüşme!

Maltepe'deki oy sayımında flaş gelişme!

Maltepe'deki oy sayımında flaş gelişme!

Derbinin VAR konuşmaları ortaya çıktı!

Derbinin VAR konuşmaları ortaya çıktı!

YSK'dan Maltepe açıklaması: Sayımın ivedilikle tamamlanması gerekiyor

YSK'dan Maltepe açıklaması: Sayımın ivedilikle tamamlanması gerekiyor

Bakan Soylu, güvenli bölgelere dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Bakan Soylu, güvenli bölgelere dönen Suriyeli sayısını açıkladı

850 yıllık tarih kül oldu! 'Hiçbir şey kalmayacak'

850 yıllık tarih kül oldu! 'Hiçbir şey kalmayacak'

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Antalya'yı karıştıran ses kaydı! Polis operasyon başlattı

Antalya'yı karıştıran ses kaydı! Polis operasyon başlattı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Diğer Haberler
Turgut Özal'ın ölümünün üzerinden 26 yıl geçti

Turgut Özal'ın ölümünün üzerinden 26 yıl geçti

Bakan Soylu, güvenli bölgelere dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Bakan Soylu, güvenli bölgelere dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Bakan Akar'dan S-400 ve F-35 açıklaması

S-400'lerle ilgili flaş açıklama!

Ses getirecek iddia: HDP'li belediyeden Memur-Sen üyelerine istifa baskısı

HDP'li belediyeden Memur-Sen üyelerine mobbing iddiası

İYİ Parti'de Yalova depremi! İl Başkanı ve yönetim kurulu istifa etti

İYİ Parti'de Yalova depremi! İl Başkanı ve yönetim kurulu istifa etti

AK Parti'nin İzmir'deki temayül yoklamasında 3 isim öne çıktı

AK Parti'de istifa sonrası hareketlilik

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.