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'Devlet bankaya el koyacak' yalanıyla insanları kandırıp milyonlarca lira dolandırdı! Son vurgunu yapacaktı ki işler istediği gibi gitmedi

16.12.2023 17:07 | Son Güncelleme:
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Her gün çıkan dolandırıcılık hikayelerine bir yenisi daha eklendi. Birçok ilde kendini polis olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran şüpheli Yalova'daki son vurgununu yapamadan yakalandı. 7 farklı dolandırıcılık yaptığı ortaya çıkan şüphelinin milyonlarca lira ve dolar haksız kazanç sağladığı ortaya çıktı. 'Devlet bankaya el koyacak' yalanını söyleyen şüpheli suçüstü yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'Devlet bankaya el koyacak' yalanıyla insanları kandırıp milyonlarca lira dolandırdı! Son vurgunu yapacaktı ki işler istediği gibi gitmedi

4 ilde 4 milyon 919 bin lira ve 1 milyon 454 bin 800 dolar olmak üzere 7 farklı dolandırıcılık olayına karışan şahıs, Yalova’da planladığı milyonlarca liralık son vurgunu yapamadan suçüstü yakalandı.

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YAKALANMASA BÜYÜK VURGUN YAPACAKTI

Alınan bilgiye göre, Yalova’da yaşayan S.T. adlı vatandaşı arayan dolandırıcı, kendini polis olarak tanıttı. Dolandırıcı, mağdura bankada yolsuzluk olayı yapıldığını, kasadaki altınların banka görevlilerince çalındığını, bankaya operasyon yapacaklarını ve devletin bankaya el koyacağını söyleyerek, bankada bulunan altınlarını alarak kendisine gönderilecek polise teslim etmesini istedi. Durumu fark eden kadının akrabaları durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri müştekinin bankada bulunan kiralık kasasındaki yaklaşık toplam maddi değeri 1 milyon 100 bin lira olan 26 adet ata lira, 2 adet burma bilezik, 1 adet halka bilezik, 2 adet çift burma bilezik, 2 adet küpe, 4 adet altın yüzük, 25 gram külçe altını ve 1 adet 20 bin TL değerindeki kol saatini almaya gelen şüpheli İ.B.’yi suçüstü yakaladı.

TUTUKLANDI

Gazi Paşa Caddesi üzerinde yakalanan zanlı gözaltına alındı. Şüphelinin 4 farklı ilde 4 milyon 919 bin lira ve 1 milyon 454 bin 800 dolar olmak üzere benzer türden 7 farklı dolandırıcılık olayına karıştığı tespit etti.

Hakim karşısına çıkarılan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Yalova dolandırıcı
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