Devlet Başkanı basın toplantısı düzenlerken yaşandı! Meksika’da protestocular araçla Başkanlık Sarayı’na daldı

Meksika’nın başkenti Mexico City’de 2014 yılında kaybolan 43 öğrencinin bulunması için protesto düzenlendi. Öğrencilere ne olduğunun aydınlatılması için hükümete harekete geçmesi çağrısında bulunan göstericiler, araçla Başkanlık Sarayı’na dalarak bir kapıyı kırdı.



Olayın ardından yüzleri maskeli bazı göstericiler, sarayın içine girdi. Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un içeride basın toplantısı düzenlediği sırada yaşanan olayın ardından güvenlik güçleri, protestocuları geri püskürtmek için karşılık verdi.

KAYIP ÖĞRENCİLER

Meksika’da 26 Eylül 2014 yılında Ayotzinapa'dan otobüsle başkent Mexico City’deki bir protestoya giderken Guerrero eyaletinin Iguala kentinde kaybolan 43 öğrenciden o günden bu yana haber alınamadı. Öğrencilerin polis tarafından suçlularla işbirliği içinde kaçırıldıkları ve öğrencilerin teslim edildikleri Guerreros Unidos karteli tarafından öldürüldüğü düşünülüyor. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





