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Devlet hastanesinde sahte hemşire alarmı! Görüntüleri izleyince fark ettiler...

15.09.2023 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'nun Ünye Devlet Hastanesi'nde sahte hemşire olduğu iddiası üzerine Ordu İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı. İlk olarak hastane personelinin kadının hemşire kıyafeti giyip acil serviste dolaştığını ve bekleme salonunda oturduğunu gördüğü, bunun üzerine hastane yönetiminin güvenlik kameralarını incelemesiyle kadının farklı günlerde hastaneye gelip aynı şeyi tekrarladığı tespit edildi.

Devlet hastanesinde sahte hemşire alarmı! Görüntüleri izleyince fark ettiler...

Ünye Devlet Hastanesi'nde, hemşire kıyafeti giyen kadının acil servis koridorlarında dolaşıp, bekleme salonundaki koltuklarda oturduğunu gören personel, tanımak için sorular sordu. Sorulara bazen tutarsız cevap alınıp, bazı sorularının da yanıtsız kalmasıyla konu, hastane yönetimine bildirildi. Bu sırada kadın hastaneden kaçtı.

KAMERA KAYITLARI İNCELENİNCE ORTAYA ÇIKTI

Personelin şikayeti üzerine güvenlik kameralarını inceleyen hastane yönetimi, hemşire kıyafetli kadının farklı günlerde hastaneye gelip Acil Servis koridorlarında dolaştığını ve bekleme alanında oturduğunu tespit etti. Ünye Devlet Hastanesi tarafından konu Ordu İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildirilirken, müdürlük konuyla ilgili inceleme başlattı.

ORTADAN KAYBOLDU

Ortadan kaybolan sahte hemşirenin sosyal medya hesaplarında R.Y. ismini kullandığı ancak adının gerçek olup olmadığının henüz tespit edilemediği öğrenildi. Ünye Devlet Hastanesi yönetimi de savcılığa suç duyurusunda bulundu. (DHA)

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Hemşire Ordu devlet hastanesi sahte ünye devlet hastanesi

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