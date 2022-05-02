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Devlet korumasındaki çocuklar, yeteneklerine göre spora yönlendirildi

02.05.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde yürütülen "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi" kapsamında, 2 bin 518 çocuğa, 36 olimpik spor branşında genel tarama ve test ölçümleri yapıldı - Bu doğrultuda ilgili federasyonlarla iş birliği halinde her çocuğun yatkın olduğu ilk 10 branş belirlenerek, ilgi duyduğu alanda spora devam etmesi sağlandı

YEŞİM SERT KARAASLAN - Devlet korumasındaki çocukların, "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi" kapsamındaki yetenek testleri sonrası, ilgi duyduğu branşta desteklenerek spora devam etmesi sağlandı.

Devlet koruması ve bakımı altındaki çocukların spor faaliyetlerine yönlendirilmesi amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliği yaptı.

Devlet korumasındaki 7-12 yaş arasındaki çocukların, spor yapma kültürünü geliştirmek, sporu sevdirerek yetenekli çocukları tespit etmek amacıyla "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi" hayata geçirildi.

Proje kapsamında 13 Eylül - 15 Ekim 2021'deki sportif yetenek taramasıyla 2 bin 518 çocuğun 36 olimpik spor branşında test ölçümleri yapıldı.

- Çocukların istek ve ilgileri göz önünde bulunduruldu

Proje kapsamında çocuklara atletizm, voleybol, jimnastik, modern pentatlon, basketbol, bisiklet, taekwondo, triatlon, yüzme, kürek, su topu, yelken, buz hokeyi, buz pateni, dağcılık, hentbol, hokey, judo, kano, kayak, kaykay, ragbi, boks, curling, futbol, golf, halter, masa tenisi, okçuluk, tenis, atıcılık ve avcılık, badminton, binicilik, güreş, eskrim ve kızak dallarında istek ve ilgileri göz önünde bulundurularak yetenek testleri yapıldı.

Çalışmaya katılan her çocuk için "spor karnesi" hazırlandı.

Spor karnelerinde çocukların en yatkın oldukları branşlar ile kendi aralarındaki başarı sıralamasına yer verildi.

Daha sonra ilgili federasyonlarla iş birliği yapılarak her çocuğun yatkın olduğu öncelikli 10 branştan en çok ilgi duyduğu ve sevdiği spor dalında devam etmesi sağlandı.

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