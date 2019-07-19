Bu yağış miktarının bölge için yüzyılda bir yaşanabilir bir miktar olduğuna dikkati çeken Dönmez, AFAD, valilik, yerel yönetimler ve devletin ilgili kurumlarının gerekli müdahaleleri yaptığını ifade etti.

Afette yaralananlar için acil şifalar temenni eden Dönmez, kayıp 6 vatandaşın bulunması için AFAD ve güvenlik ekiplerinin aralıksız çalıştığını söyledi.

DÜZCE (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Düzce'de yaşanan sel ve heyelanlara ilişkin, "Devlet olarak vatandaşın yanındayız. En kısa sürede yapılması gereken neyse yapılacak." dedi.

Hasar durumunu yerinde incelemek maksadıyla bölgeye geldiklerini söyleyen Bakan Dönmez, şöyle devam etti:

"Doğal gaz şebekelerimizde bir sorun yok ancak elektrik şebekelerimizde, özellikle de kırsalda ciddi anlamda hasarlarımız var. Sakarya Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin yetkilileriyle yaptığımız toplantıda ve incelemelerde sahada bilfiil tüm ekip ve ekipmanla birlikte hasar tespitini, bir yandan bu hasarın giderilmesi için çalışmaları başlatmış durumdalar. Diğer komşu bölgelerden de ekip, ekipman takviyesi istendi. 7 civarında mobil jeneratör temin edilmek üzere. Bunlardan bir tanesi içinde bulunduğumuz Esmahanım köyüne intikal etmiş durumda. Hayatın bir an önce normalleşmesi için elektrik hizmetini süratle vermemiz gerekiyor. Su şebekesinde bazı hasarlar var. İletişimde zaman zaman aksaklıklar söz konusu. Elektrik normal düzene girinceye kadar mobil jeneratörlerden bu desteklemeyi yapacağız."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların konuyu yakından takip ettiklerini dile getiren Dönmez, "Devlet olarak vatandaşın yanındayız. En kısa sürede yapılması gereken neyse yapılacak." dedi.

Açıklamanın ardından, sel felaketinde evi yan yatan bir vatandaşla sohbet eden Bakan Dönmez, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Dönmez'e, Düzce Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ile kaymakamların yanı sıra kurum müdürleri eşlik etti.

