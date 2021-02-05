Devlet Tiyatroları başvuru formu 2021! Devlet Tiyatroları sınavı başvuru şartları ve tarihleri nedir?

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Konya, Sivas, Trabzon ve Van Tiyatro müdürlüklerinde görev yapmak üzere personel alacak. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4B maddesi uyarınca 81 sanatçı ollmak üzere teknik personelle birlikte toplam 119 kişi sözleşmeli olarak istihdam edilecek. Sanatçılar performanslarıyla, diğer personel mülakatla sınav tarihi ve sonuçları bakanlığın internet sitesinden yayınlanacak. DEVLET TİYATROLARI SINAV BAŞVURU FORMU KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN: Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Merkez ve taşra teşkilatı İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Konya, Sivas, Trabzon ve Van Tiyatro Müdürlüklerinde görev yapmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin B fıkrası uyarınca 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-8 inci maddesi kapsamında ve Esasların ekli 5 sayılı cetvelinde yer alan unvanlarda görev yapmak üzere,"İlan Metni"nde belirtilen branş ve sayıda sözleşmeli sanatçı (Aktör/Aktrist), Dekoratör (Sahne Tasarımcısı), Kostüm Kreatörü, Sahne Üstü ve Sahne Gerisi Hizmetlerde görev yapacak personel alınacaktır.

DEVLET TİYATROLARI BAŞVURUSU GENEL ŞARTLAR: 1- Sınav tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak, 2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha

fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine

karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,

edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, 4- Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş veya

yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 5- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. DEVLET TİYATROLARI BAŞVURUSU ÖZEL ŞARTLAR: SANATÇI 1- Sanatçı (Aktör/Aktrist) : Üniversitelerin 4 yıllık oyunculuk bölümü mezunu olmak, 2- Dekoratör (Sahne Tasarımcısı): Sahne ve Sanat Eğitimi veren en az dört yılık Yükseköğrenim kurumlarının ilgili ihtisas bölümü

mezunu ya da dengi yurt dışındaki aynı nitelikli Kurumlardan mezun olmak,

3- Kostüm Kreatörü: Sahne ve Sanat Eğitimi veren en az dört yıllık Yükseköğrenim kurumlarının ilgili ihtisas bölümü mezunu ya da

dengi yurt dışındaki aynı nitelikli Kurumlardan mezun olmak, SAHNE ÜSTÜ VE GERİSİNDE HİZMET VEREN PERSONEL 1-Sahne Amiri: Yükseköğretim kurumlarının lisans veya önlisans düzeyinde eğitim veren; Tiyatro bölümlerinin herhangi birinden

mezun olmak, 2-Sahne Işıkçısı: Meslek Yüksekokullarının veya Mesleki ve Teknik Liselerinin Elektrik, Elektrik Teknolojisi bölümlerinin herhangi

birinden mezun olmak, 3-Sahne Mekanikçisi: Meslek Yüksekokullarının veya Mesleki ve Teknik Liselerinin Makine, Mekatronik bölümlerinin herhangi

birinden mezun olmak, 4-Sahne Marangozu: Meslek Yüksekokullarının veya Mesleki ve Teknik Liselerinin Mobilya ve Dekorasyon veya Ağaç İşleri bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak, İlköğretim (Ortaokul) okullarından mezun olanlar için, 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre, Meslek Eğitim Merkezlerinden alınan; Mobilya İmalatı dalına ait işyeri açma, ustalık, kalfalık veya çıraklık belgelerinden en az birisine sahip olmak. (MEB onaylı olmayan sertifika ve belgeler geçersiz sayılacaktır.)

5-Sahne Kunduracısı: Meslek Yüksekokullarının veya Mesleki ve Teknik Liselerinin Ayakkabı Tasarım ve Üretimi veya Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak, İlköğretim (Ortaokul) okullarından mezun olanlar için, 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre, Meslek Eğitim Merkezlerinden alınan; Ayakkabı/Saraciye, Saraciye, Deri ve Yan Ürünleri dalına ait iş yeri açma, ustalık, kalfalık veya çıraklık belgelerinden en az birisine sahip olmak. (MEB onaylı olmayan sertifika ve belgeler geçersiz sayılacaktır.) 6-Sahne Terzisi: Meslek Yüksekokullarının veya Mesleki ve Teknik Liselerinin Giyim Üretim Teknolojisi, Tekstil, Hazır Giyim, Konfeksiyon bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak, İlköğretim (Ortaokul) okullarından mezun olanlar için; 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre, Meslek Eğitim Merkezlerinden alınan; Terzi, Tekstil/Giyim, Dikiş işlerine ait iş yeri açma, ustalık, kalfalık veya çıraklık belgelerinden en az birisine sahip olmak. (MEB onaylı olmayan sertifika ve belgeler geçersiz sayılacaktır.)

7-Sahne Makinisti: Fiziki yapıları sağlam ve göz kusuru olmayan (tavuk karası, renk körlüğü vb.) her türlü vasıta ile seyahat edebilen en az İlköğretim (ortaokul) mezunu olmak. 8-Atölye Ressamı: Yükseköğretim kurumlarının lisans, önlisans düzeyinde eğitim veren; Resim bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak veya resim dalında kendisini yetiştirmiş ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak. 9-Aksesuarcı: Fiziki yapıları sağlam, en az İlköğretim (ortaokul) mezunu olmak. 10-Kartonpiyer: Meslek Yüksekokullarının veya Mesleki ve Teknik Liselerinin Yapı İç Mekan Dekorasyonu bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak, İlköğretim (Ortaokul) okullarından mezun olanlar için; 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre, Meslek Eğitim Merkezlerinden alınan; Yapı Dekorasyonculuğu dalına ait ustalık, kalfalık veya çıraklık belgelerinden en az birisine sahip olmak. (MEB onaylı olmayan sertifika ve belgeler geçersiz sayılacaktır.) DEVLET TİYATROLARI BAŞVURUSU NEREYE NASIL YAPILIR? Sınav başvuru formları Bakanlığımızın www.ktb.gov.tr ve www.devtiyatro.gov.tr internet adreslerinden temin edilebilecektir.

Adayların, sınav başvuru formunu ve bu ilanın “D" maddesinde yer alan diğer belgeleri pdf, jpeg, vb. (güncellenemez) formatta hazırlayarak, sinav@devtiyatro.gov.tr e-posta adresine interaktif ortamda göndermeleri gerekmektedir. Adayların, sınav ilanının yayımlandığı tarihten itibaren, son başvuru tarihi olan 19/02/2021 tarihi saat 24:00’ e kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra e-posta gönderi gecikmelerinden kaynaklanan problemlerden dolayı başvuruların kuruma ulaşmaması halinde sorumluluk kuruma ait olmayacaktır. Adaylar, sınav başvuru formlarında hangi il ve pozisyonlar (unvan) için sınava gireceklerini belirtmek zorundadırlar. Adaylar 1 il ve 1 pozisyon (unvan) için tercihte bulunacaklardır. Sınav başvuru formları ve ekli belgelerin incelenmesi sonucunda Genel Müdürlüğümüz ile 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-8 inci maddesi kapsamında sözleşmesi bulunanların müracaatları kabul edilmeyecektir. (Figüran sözleşmeliler hariç) Sınav başvuru formları ve ekli belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartlara haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, www.ktb.gov.tr ve www.devtiyatro.gov.tr internet adreslerinde duyurulacak olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adayların Sınava Giriş Belgeleri, sınav başvuru formunda belirttikleri e-posta adresine gönderilecektir. Başvuru için gerekli tüm bilgi ve belgeler yukarıda belirtildiği şekilde interaktif ortamda gönderilecek olup, bizzat veya posta yolu ile iletilen başvurular veya başvuru amaçlı belgeler işleme alınmayacaktır. Başvuru şartlarını taşımayan eksik, yanlış evrakla veya son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular işleme alınmayacaktır. Son başvuru tarihine kadar evraklarını eksiksiz ve hatasız olarak göndermeyenler sınava giremeyecektir. Bu şekilde sınava giremeyenlere karşı kurumun herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır. DEVLET TİYATROLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1- Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği; 2- T.C. Kimlik numarasının da yer aldığı yazılı özgeçmiş. 3- Kurum internet sayfasında yer alan iş talep formu (güncel vesikalık fotoğraflı). 4- Adli Sicil Kaydı Belgesi. DEVLET TİYATROLARI SINAVI NEREDE YAPILACAK? Sınavlar, Devlet Tiyatroları Macunköy Sosyal Tesisleri Gimat/ANKARA adresinde bulunan Orhan Asena Deneme Sahnesinde ve atölyelerde yapılacaktır.

DEVLET TİYATROLARI SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK, TARİHLERİ NEDİR? Sınavlar, yapılacak başvuru sayısına göre; sınav tarihleri ve adayların branşlarına göre hangi gün sınava girecekleri www.ktb.gov.tr ve www.devtiyatro.gov.tr adreslerinde ilan edilecektir. Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında, Sınava Giriş Belgesi, fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport), sınava başvururken interaktif ortamda gönderdiği belgelerin asıllarını (öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği, T.C. Kimlik numarasının da yer aldığı yazılı özgeçmiş, Kurum internet sayfasında yer alan başvuru formunun ıslak imzalı aslı, adli sicil kaydı belgesi) ve 4.5 x 6 cm boyutunda üç adet fotoğraf bulundurmaları gerekmektedir. Adayların aday numarası sırasına göre sınava girmeleri gerekmektedir. DEVLET TİYATROLARI SINAVI NASIL YAPILACAK? 1-Sanatçı adayları; uygulamalı sınavda kendilerinin seçtiği iki parça oynayacaklardır. Ayrıca müzikal ve bedensel performanslarını

gösterebilecek şekilde hazırlık yapmaları gerekmektedir.