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"Devletimiz bu yaraları saracak güce ve şefkate sahiptir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 14:08 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz: - "(Düzce'deki su baskını ve toprak kayması) Şundan herkesin emin olması lazım ki devletimiz bu yaraları en kısa sürede saracak güce ve şefkate sahiptir. İlk günden beri bakanların, hükümet yetkililerinin ilgisi, alakası, samimiyeti bunu teyit etmektedir. Biz de elimizden geleni yapacağız"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Düzce'deki su baskını ve toprak kaymasına ilişkin "Şundan herkesin emin olması lazım ki devletimiz bu yaraları en kısa sürede saracak güce ve şefkate sahiptir. İlk günden beri bakanların, hükümet yetkililerinin ilgisi, alakası, samimiyeti bunu teyit etmektedir. Biz de elimizden geleni yapacağız." dedi.

Kuvvetli yağış sonrası sel baskını ve toprak kayması yaşanan Düzce'ye gelen Durmaz ile MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül ve beraberindeki heyet, Akçakoca Belediyesini ziyaret etti.

Buradaki toplantının ardından gazetecilere açıklamada bulunan Durmaz, sel felaketinin zararlarının en kısa sürede çözüleceğini söyledi.

Bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Durmaz, "Genel Başkanımızın talimatıyla milletvekillerimiz ile afet bölgesinde incelemelerde bulunacağız. Buradan elde ettiğimiz bilgiler ışığında hükümet ile temaslarda bulunmak üzere gözlemlerimizi, tespitlerimizi, yapılması gerekenleri sunacağız. Geçmiş olsun diyoruz." şeklinde konuştu.

- "MHP olarak üzerimize düşeni yapacağız"

Afet kapsamı için gerekenin yapılacağını vurgulayan Durmaz, şöyle devam etti:

"Şundan herkesin emin olması lazım ki devletimiz bu yaraları en kısa sürede saracak güce ve şefkate sahiptir. İlk günden beri bakanların, hükümet yetkililerinin ilgisi, alakası, samimiyeti bunu teyit etmektedir. Biz de elimizden geleni yapacağız. Civardaki yakın belediyelerimiz zaten ekipman desteğini sizlere de bize de bildiriyorlar. Neye ihtiyaç varsa biz MHP olarak üzerimize düşeni yapacağız. Konuyu ilgili tüm kurum, kuruluş ve yetkililerle paylaşacağız. Elbette can kayıplarını telafi edemeyiz ama mal ve diğer kayıpları karşılamak için her türlü gayreti sarf edeceğiz. Bugün hem başsağlığı dileyeceğiz hem de olay yerinden raporları da başta Genel Başkanımız olmak üzere hükümet yetkilileriyle paylaşacağız. Biz ve diğer siyasi partiler ve hükümetle buranın afet bölgesi ilan edilmesi hususunda da gözlemlere devam ediliyor."

Durmaz ve beraberindekiler, daha sonra Akçakoca Değirmenağzı bölgesinde incelemelerde bulundu. İncelemelerde, Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz da yer aldı.

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Akçakoca Düzce heyelan sadir durmaz su baskını toprak kayması

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