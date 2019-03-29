Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "(Devletin beka sorunu yok) diyenler gaflet içerisindeler. Hemen yanı başımızda YPG/PKK'ya ABD özel kuvvetlerinin desteğiyle bir terör devleti kurulmaya çalışırken, Esed rejimi tüm uluslararası güçlerle Türkmenlerin tepesindeyken, biz 'beka sorunumuz yok' diyemeyiz." dedi.

Destici, Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki partisinin seçim irtibat ofisinde yaptığı konuşmada, Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmet, minnet, özlem ve şükranla andıklarını söyledi.

Bugüne kadar sadece Allah'ın huzurunda eğildiklerini belirten Destici, şu değerlendirmelerde bulundu:

"(Devletin beka sorunu yok) diyenler gaflet içerisindeler. Hemen yanı başımızda YPG/PKK'ya ABD özel kuvvetlerinin desteğiyle bir terör devleti kurulmaya çalışırken, Esed rejimi tüm uluslararası güçlerle Türkmenlerin tepesindeyken, biz 'beka sorunumuz yok' diyemeyiz. Bunları görmezden gelemeyiz. Bizim bekamızın devamı için sonuna kadar bir olacağız, beraber olacağız, güçlü olacağız ve çalışacağız. "

- Bayırbucak Türkmenlerine ziyaret

Destici konuşmasının ardından çarşı esnafını ziyaret edip hayırlı kazançlar diledi.

Ardından Suriyeli Bayırbucak Türkmenlerinin kaldığı Yayladağı Geçici Barınma Merkezi'ne giden Destici, burada Türkmen temsilcilerle görüşüp ailelerle buluştu.

Kamp ziyareti basına kapalı gerçekleşti.

