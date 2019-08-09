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Devletten aldığı destekle arıcılıkta söz sahibi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 11:15 | Son Güncelleme

Muş'ta arıcılık yapan Sevgi Bozkurt, devletten aldığı destekle 150 olan kovan sayısını 650'e çıkardı - Sevgi Bozkurt: - "Yılda yaklaşık 5 ton bal hasadı yapıyorum. Bir kadının arıcılık yapması zor olduğu kadar zevkli bir iş" - TKDK İl Koordinatörü Mehmet Emin Turan: - "Projelerde kadınlara öncelik tanıyoruz"

Muş'ta arıcılık yapan Sevgi Bozkurt, devletten aldığı destekle 150 olan kovan sayısını 650'e çıkardı.

Merkeze bağlı Derecek köyünde yaşayan 4 çocuk annesi Bozkurt, üç yıl önce köyde arıcılık yapmaya karar verdi.

Eşi Cavit Bozkurt ile 150 kovan alan anne Bozkurt, arıcılıkta söz sahibi olmak için proje geliştirdi.

Bu kapsamda Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na (TKDK) başvuran Bozkurt, proje kapsamında aldığı 63 bin lira hibeyle 500 kovan daha aldı.

Dağın yamacında kovanlarının bakımını yapan anne Bozkurt, yıllık 5 ton bal elde ediyor.

Bozkurt, AA muhabirine, elde ettiği gelirle ailesinin geçimini sağladığını anlattı.

"Devletten aldığım destek olmasaydı kovanları almak mümkün değildi. Bu yıl iyi verim elde ediyoruz." diyen Bozkurt, "Yılda yaklaşık 5 ton bal hasadı yapıyorum. Bir kadının arıcılık yapması zor olduğu kadar zevkli bir iş. Sabah çocuklara kahvaltı verdikten sonra eşimle birlikte arıların bakımını yapıyoruz." ifadesini kullandı.

TKDK İl Koordinatörü Mehmet Emin Turan da kadın girişimcilere pozitif ayrımcılık yaptıklarını söyledi.

Proje seçimlerinde kadınların avantajlı olduğunu anlatan Turan, "Projelerde kadınlara öncelik tanıyoruz. Bu noktada Sevgi Bozkurt'un da sunduğu proje, öncelik tanınarak desteklendi. Makine ekipmanları alındı, ödemesi yapıldı. Her yıl bu işletmemizi ziyarete gidiyoruz." diye konuştu.

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