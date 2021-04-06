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Devrek'te Roma dönemine ait mezar bulundu

06.04.2021 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Bılık köyünde mezar alanı hazırlamak için çalışma yapan iş makinesi operatörü tarafından ilk belirlemelere göre Roma dönemine ait olduğu tespit edilen taş mezar bulundu. Jandarma ve Ereğli Müze Müdürlüğü ekiplerinin mezarlık alanında yaptığı incelemeyi köylüler merakla izledi.

Devrek'te Roma dönemine ait mezar bulundu

İlçeye bağlı Bılık köyünde muhtarlığın talebi üzerine İl Özel İdaresi ekipleri tarafından mezarlık alanı açma çalışması başlatıldı. Çalılık alan, iş makinesiyle temizlenirken toprak altında taş mezar tespit edildi. Bir bölümü açılan mezarın içinde iskelet görülmesi üzerine jandarma ekiplerine haber verildi.

Devrek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, mezarlık etrafında önlem aldı. Ereğli Müze Müdürlüğü yetkilileri de mezar çevresinde inceleme yaptı.

Mezarın ilk belirlemelere göre, Roma dönemine ait olduğu tespit edildi.

Çalışmanın tamamlanmasının ardından hazırlanacak raporun Karabük Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne sunulacağı öğrenildi.

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"KÖYÜMÜZDE İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY OLDU"

Bu arada köylüler, jandarma ve ekiplerin çalışmasını meraklı gözlerle izledi. Köy muhtarı Mustafa Karakaş, mezarın bulunduğu alanın dikenlik ve otlak bir yer olduğunu belirterek, "Temizleme sırasında buradan bir taş çıktı. Daha sonra bu kısmı bıraktık. Müzeden arkadaşlar geldi, incelemeler yapıyor. Ne çıkacağını bilmiyoruz. Mezarda bir iskelet var, köyümüzde ilk defa böyle bir şey oldu. 30 yıllık muhtarım böyle bir şey denk gelmedi. Birçok yol, su çalışması yapıldı, böyle bir şey denk gelmedi." dedi. (DHA)

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