Devrilen beton mikseri yaşlı adamın ölümüne neden oldu

Mersin’in Mut ilçesinde devrilen beton mikserinin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mut Sertavul yaylası Karaman Mut Karayolunda seyreden Hacı Turhan yönetimindeki 70 AL 110 çekici ve 70 BB 921 arka dorse plakalı beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak şarampole devrildi.

Kazada sürücü hafif yaralanırken, yol kenarında bulunan Mithat Demirel (77) aracın çarpması sonucu kaza yerinde hayatını kaybetti.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.



