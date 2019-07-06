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Devrilen dev incir ağacı yolu kapladı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2019 17:05 | Son Güncelleme

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da, dev incir ağacı devrildi.

Devrilen dev incir ağacı yolu kapladı

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da, dev incir ağacı devrildi. Elektrik kablolarını da koparan ağaç yolun büyük kısmını kapladı.
Olay, Akasya Mahallesi Bedi Sabuncu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırımda bulunan dev incir ağacının kökleri ağacı kaldıramayarak devrildi. Dev ağaç devrilirken elektrik kablolarını da kopardı. Olay sırasında yolda kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.
Olay yerine gelen TEDAŞ ekipleri kopan kabloları onarırken, devrilen dev incir ağacının Antakya Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü Ekipleri tarafından kaldırılması bekleniyor.

Devrilen dev incir ağacı yolu kapladı

Devrilen dev incir ağacı yolu kapladı

Devrilen dev incir ağacı yolu kapladı

Devrilen dev incir ağacı yolu kapladı

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