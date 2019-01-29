HABER

Devrilen gübre yüklü TIR'ın şoförü yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 20:41 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da kontrolden çıkıp şarampole devrilen gübre yüklü TIR'ın şoförü Ramazan Demirel, yaralandı.

Devrilen gübre yüklü TIR'ın şoförü yaralandı

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'da kontrolden çıkıp şarampole devrilen gübre yüklü TIR'ın şoförü Ramazan Demirel, yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Gölbaşı- Adıyaman karayolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Adıyaman yönüne giden Ramazan Demirel yönetimindeki 02 DE 906 plakalı gübre yüklü TIR, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, Demirel yaralandı, TIR'ın taşıdığı gübre çuvalları yola saçıldı. Demirel, diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ramazan Demirel'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaza nedeniyle bir süre kapalı kalan karayolunda trafik, gübre çuvallarının kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.

FOTOĞRAFLI

Devrilen gübre yüklü TIR'ın şoförü yaralandıDevrilen gübre yüklü TIR'ın şoförü yaralandıDevrilen gübre yüklü TIR'ın şoförü yaralandı

Tesadüfen bulundu! Tam 98 milyon yıllık Tesadüfen bulundu! Tam 98 milyon yıllık
Marmaris'te şiddetli yağmur ve rüzgar ile doluMarmaris'te şiddetli yağmur ve rüzgar ile dolu
Limanda demirli tekne, fırtınada beton rıhtıma çarptıLimanda demirli tekne, fırtınada beton rıhtıma çarptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

SMA hastalığının ilaçları geri ödeme sisteminde

SMA hastalığının ilaçları geri ödeme sisteminde

Diagne transferinde sıcak gelişme!

Diagne transferinde sıcak gelişme!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.