Devrilen kamyonundaki buğday yola saçıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, park halindeki kamyona çarparak devrilen kamyonun kasasındaki yaklaşık 10 ton buğday yola saçıldı.
Tekirdağ-Muratlı kara yolunda E.Y. yönetimindeki 59 DJ 962 plakalı buğday yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki 20 GL 468 plakalı demir yüklü kamyona çarptı.
Çarpma sonucu devrilen kamyonda bulunan yaklaşık 10 ton buğday yola savruldu.
Kaza nedeniyle Tekirdağ-Muratlı kara yolunda kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, Karayolları ekiplerinin yolu temizlemesinin ardından normale döndü.
Okuyucu Yorumları 0 yorum