HABER

Devrilen traktörün altında can veren çift, toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2018 20:39 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, devrilen traktörün altında kalarak yaşamlarını yitiren Dilek (47) ve Hüseyin (53) Can çifti, toprağa verildi.

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, devrilen traktörün altında kalarak yaşamlarını yitiren Dilek (47) ve Hüseyin (53) Can çifti, toprağa verildi.

Can çifti dün bahçelerine çalışmaya gitti. Akşam dönmeyen Can çiftine ulaşamayan yakınları polise haber verdi. Çevrede arama çalışması yapılırken, bir kişi, Sivritepe mevkiindeki hafriyat alanında devrilen traktörü gördü. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi devrilen traktörün altında kalan Hüseyin ve Dilek Can çiftinin öldüğünü belirledi.

Hüseyin ve Dilek Can'ın cenazeleri aracın altından çıkarıldı. İki çocuk babası Hüseyin Can ile eşi Dilek Can'ın cenazeleri, bugün İhsaniye Yeni Camii'ne getirildi. Yakınları taziyeleri kabul ederken, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazına çok sayıda kişi katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından Can çifti İhsaniye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İşte Türkiye'nin çıplaklar plajıİşte Türkiye'nin çıplaklar plajı
Pazar yerinde 6 kurşunla öldürüldüPazar yerinde 6 kurşunla öldürüldü
Fren yerine gaza basan otomobilin sürücüsü, TIR dorsesine uçtuFren yerine gaza basan otomobilin sürücüsü, TIR dorsesine uçtu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suudi Arabistan veliaht prensi Selman'a sürgündeki kardeş şoku! İpi çekildi

Suudi Arabistan veliaht prensi Selman'a sürgündeki kardeş şoku! İpi çekildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resmen açıkladı: Cemal Kaşıkçı'nın cesedi...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resmen açıkladı: Cemal Kaşıkçı'nın cesedi...

Amerika'ya yerleşen Tolga Karel ilk kez konuştu: Zor bir süreçteyim

Amerika'ya yerleşen Tolga Karel ilk kez konuştu: Zor bir süreçteyim

Bir devir kapanıyor! 'Yetersiz Bakiye!' anonsu tarih olacak

Bir devir kapanıyor! 'Yetersiz Bakiye!' anonsu tarih olacak

Trump zorda! Taziye ziyaretinde protesto edildi!

Trump zorda! Taziye ziyaretinde protesto edildi!

Japonya'daki fantezi odaları ilk kez görüntülendi

Japonya'daki fantezi odaları ilk kez görüntülendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AVM'nin terasında dehşet! Eşine kurşun yağdırdı

AVM'nin terasında dehşet! Eşine kurşun yağdırdı

Ankara'da 1 kilometrelik bedelli askerlik kuyruğu: 12 ay yapmamak için mecbur bekleyeceğiz

Ankara'da 1 kilometrelik bedelli askerlik kuyruğu: 12 ay yapmamak için mecbur bekleyeceğiz

Vali ile vatandaş arasında güldüren diyalog! 'Hayatımda ilk kez...'

Vali ile vatandaş arasında güldüren diyalog! 'Hayatımda ilk kez...'

Kaçakçının evindeki kitap şoke etti

Kaçakçının evindeki kitap şoke etti

Mezarlıkta hayatlarının şokunu yaşadılar! 'Aklımız duracak sandık'

Mezarlıkta hayatlarının şokunu yaşadılar! 'Aklımız duracak sandık'

Kayıp diye aranıyordu! Sevgi'den acı haber

Kayıp diye aranıyordu! Sevgi'den acı haber

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.