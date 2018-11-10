HABER

Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 18:19 | Son Güncelleme

Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Süle Mahallesi'nde tarlada çalışan Ahmet Sevinç'in (76) devrilen traktörünün altında kaldığını gören tanıdıkları, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi.

Traktörün altından ağır yaralı olarak çıkarılan Sevinç'e ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sevinç, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

PARTNEROnu gören inanamadı! Sokağa bu halde çıkınca...Onu gören inanamadı! Sokağa bu halde çıkınca...
Erzurum'da 4 büyüklüğünde deprem (Kandilli son depremler)Erzurum'da 4 büyüklüğünde deprem (Kandilli son depremler)
Gaziantepli şehidin ailesine acı haber verildiGaziantepli şehidin ailesine acı haber verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
inegöl Traktör Kazası

En Çok Okunan Haberler

Şırnak'ta valilik bahçesi dahil 10 ayrı askeri bölgeye İHA'lar düştü!

Şırnak'ta valilik bahçesi dahil 10 ayrı askeri bölgeye İHA'lar düştü!

Ölüm yıl dönümünde Atatürk'e büyük saygısızlık!

Ölüm yıl dönümünde Atatürk'e büyük saygısızlık!

Edip Akbayram: Cumhurbaşkanlığı'ndan görev teklif edilirse asla kabul etmem

Edip Akbayram: Cumhurbaşkanlığı'ndan görev teklif edilirse asla kabul etmem

2 çocuğun esrarengiz kayboluşu Esra Erol'da! Olay ünlü isimlere uzandı

2 çocuğun esrarengiz kayboluşu Esra Erol'da! Olay ünlü isimlere uzandı

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi duyurdu! Hakkari'deki patlamada şehit sayısı yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi duyurdu! Hakkari'deki patlamada şehit sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şehit evinde yürek burkan yazı! 4 ay önce nişanlanmıştı

Şehit evinde yürek burkan yazı! 4 ay önce nişanlanmıştı

Erzurum'da 4 büyüklüğünde deprem (Kandilli son depremler)

Erzurum'da 4 büyüklüğünde deprem (Kandilli son depremler)

İznik'te bulunan lahitten iki generalin mumyalanmış cesetleri çıktı

İznik'te bulunan lahitten iki generalin mumyalanmış cesetleri çıktı

3 çocuk annesi, 2 yaşındaki oğlunun yanında öldürüldü

3 çocuk annesi, 2 yaşındaki oğlunun yanında öldürüldü

Atatürk'ü anma töreninde yürekler ağza geldi!

Atatürk'ü anma töreninde yürekler ağza geldi!

Emniyet ve jandarma düğmeye bastı! Bin 810 kişi yakalandı

Emniyet ve jandarma düğmeye bastı! Bin 810 kişi yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.