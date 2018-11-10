Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Süle Mahallesi'nde tarlada çalışan Ahmet Sevinç'in (76) devrilen traktörünün altında kaldığını gören tanıdıkları, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi.
Traktörün altından ağır yaralı olarak çıkarılan Sevinç'e ilk müdahale olay yerinde yapıldı.
İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sevinç, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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