HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Devrilip karşı şeride geçti! Antalya'da servis midibüsü kazası: 1 ölü, 7 yaralı

Devrilip karşı şeride geçti! Antalya'da servis midibüsü kazası: 1 ölü, 7 yaralı

02.06.2024 14:33
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da, otel servis midibüsü devrildi. Feci kazada sürücü 48 yaşındaki Uğur Efe, hastanede hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.

Devrilip karşı şeride geçti! Antalya'da servis midibüsü kazası: 1 ölü, 7 yaralı

Feci kaza, saat 06.30 sıralarında Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvardan Hürriyet Caddesi istikametine seyir halinde olan Uğur Efe’nin kullandığı otel servis midibüsü, köprülü kavşağa geldiği sırada sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrilerek karşı şeride geçti. Midibüsten kopan parçalar karşı şeritte seyir halindeki araca çarptı. Kazada sürücü Uğur Efe ile 7 kişi yaralandı.

228193_ANTALYA’DA-KONTROLDEN-CIKAN-PERSONEL-MID

HASTANEDE MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine gelen ekipler yaralıları midibüsten çıkartarak ambulanslarla hastaneye götürdü. Durumu ağır olan sürücü Uğur Efe hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza sonrası devrilen midibüs, çekici ile bulunduğu yerden kaldırılırken, ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA) Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tekirdağ'da eğitim uçağı, tarlaya zorunlu iniş yaptıTekirdağ'da eğitim uçağı, tarlaya zorunlu iniş yaptı
Arabayı gördü neye uğradığını şaşırdı! İçinde iki çocuğunun olduğunu öğrenince diz çöküp ağladıArabayı gördü neye uğradığını şaşırdı! İçinde iki çocuğunun olduğunu öğrenince diz çöküp ağladı
Tren yolu hattında yürürken... Feci olay!Tren yolu hattında yürürken... Feci olay!
Anahtar Kelimeler:
antalya kaza
En Çok Okunan Haberler
Kredi borcunu erken kapatanlar için emsal karar! Yargıtay 'Mümkün değil' diyerek açıkladı

Kredi borcunu erken kapatanlar için emsal karar! Yargıtay 'Mümkün değil' diyerek açıkladı

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho İstanbul'da!

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho İstanbul'da!

İstanbul'da bina çöktü! Acı haber geldi: 1 ölü... 8 yaralı

İstanbul'da bina çöktü! Acı haber geldi: 1 ölü... 8 yaralı

Bina çökmesi sonrası korkutan sözler! '2-3 bin tane var...'

Bina çökmesi sonrası korkutan sözler! '2-3 bin tane var...'

Türkiye'den LGS manzaraları! Kimisi 1 dakikayla sınavı kaçırdı kimisi kimliğini unuttu kimini ise okul müdür yetiştirdi...

Türkiye'den LGS manzaraları! Kimisi 1 dakikayla sınavı kaçırdı kimisi kimliğini unuttu kimini ise okul müdür yetiştirdi...

Damada düğünde altın yerine 'kara altın' Bakın o hediye kimden geldi

Damada düğünde altın yerine 'kara altın' Bakın o hediye kimden geldi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Crocs, Puma, Tommy Hilfiger, Dagi... Sepet fırsatları devam ediyor

Crocs, Puma, Tommy Hilfiger, Dagi... Sepet fırsatları devam ediyor

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.