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  4. Devriye gezen polis fark etti, Suluova itfaiyesi kurtardı

Devriye gezen polis fark etti, Suluova itfaiyesi kurtardı

İLGİNÇ HABERLER  | 04.06.2020 17:14 | Son Güncelleme

Amasya’nın Suluova ilçesinde foseptik çukuruna düşen yavru köpek ve annesi kurtarıldı.

Olay, Amasya’nın Suluova ilçesi Eymir Mahallesi’nde meydana geldi.

Mahallelerde devriye gezen polis ekipleri, anne köpek ve yavrusunun sesini duydu. Sese doğru yöneldiklerinde büyükbaş hayvan gübre çukurunun içerisine düşmüş ölmek üzere olan anne köpek ve yavrusunu fark eden polisler, durumu ivedilikle Suluova Belediyesi itfaiye personeline bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri anne köpek ve yavrusunu ölmek üzereyken kurtardı. Yıkanan yavru köpek ve annesi sağlık kontrolü için Suluova Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezine götürüldü ve durumlarının şimdilik iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerince yapılan açıklamada, polis ekiplerinin ihbarı üzerine geldiklerini belirterek, "Vakit kaybetmeden gerekeni yaparak, anne köpek ve yavrusunu kurtardık" denildi.

(İHA)

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