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  4. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden "AK Parti’de bylock kullananlar ifşa oldu" iddiasına yanıt!

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden "AK Parti’de bylock kullananlar ifşa oldu" iddiasına yanıt!

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
07.04.2024 23:47
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "AK Parti’de bylock kullananlar ifşa oldu" iddialarının doğru olmadığını açıkladı. Açıklamada, "Hiçbir belgeye dayanmayan görüntülerin, FETÖ’yle mücadele konusunda kamuoyunu manipüle etme amaçlı servis edildiği tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden "AK Parti’de bylock kullananlar ifşa oldu" iddiasına yanıt!

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yaptığı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan sahte görsellerin 2017 yılında da paylaşıldığını söyledi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin yaptığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Terör örgütü FETÖ’nün propaganda hesaplarından paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, “AK Parti’de bylock kullananlar ifşa oldu” iddiası doğru değildir.

Ülkemizin güvenlik ve istihbarat birimleri tarafından hazırlandığı ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a arz edildiği iddia edilen dosya tamamen kurgudan ibarettir. Devletimizin ilgili kurumları tarafından böyle bir dosya hazırlanması söz konusu değildir. Bahse konu paylaşımlardaki sahte görsellerin 2017 yılında da sosyal medya mecralarında paylaşıldığı belirlenmiştir.

Hiçbir belgeye dayanmayan görüntülerin, FETÖ’yle mücadele konusunda kamuoyunu manipüle etme amaçlı servis edildiği tespit edilmiştir."


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ByLock ak parti
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