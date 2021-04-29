DGS başvuruları ne zaman? 2021 DGS başvuru tarihleri

Dikey geçiş yapmak isteyen adayların katıldığı DGS sınavı için başvurular yakın zamanda başlayacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi başvuru süreci ile ilgili detaylar sınav takviminde paylaşmıştı. Normal başvuru süresi, sınavın yapılacağı gün ve geç başvuru süresi ve sonuç tarihi bu takvimde yerini almıştı.
Üniversitelerin ön lisans düzeyinde eğitim gören öğrenciler 2021 DGS başvuru tarihlerinin başlamasını bekliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bu yılın başında paylaşılan 2021 Sınav Takvimine göre 21 Mayıs'ta başlayacak başvurular 10 gün devam edecek. 31 Mayıs 2021 saat 23.59'da tamamlanacak başvuru sürecinin sonrasında ise sınav bekleyişi başlayacak.
2021 DGS bu yıl 11 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınava başvuru yapan ve ödemelerini tamamlayan adaylar sınava katılabilecek. Bu sınavdan istediği puanı alan adaylar için daha sonra tercih süreci başlayacak ve bu tercihlerde yerleştirilen adaylar eğitimlerine üniversitelerin lisans bölümlerinde devam edecek.
Sınav için başvuru ücretinin ne kadar olacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Başvuru süreci ile birlikte ÖSYM tarafından yayımlanacak başvuru kılavuzunda DGS sürecine dair tüm ayrıntılar adaylarla paylaşılmış olacak.
Sayısal ve sözel olmak üzere iki bölümden oluşan ve toplamda 120 soruyu içerisinde barındıran DGS için adaylara 150 dakika süre verilecek.
Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir. ÖSYM'nin diğer sınavları gibi DGS de çoktan seçmeli bir sınav türüdür. Sınava ön lisans mezunları ya da son sınıfta olup staj dışındaki mezuniyet şartlarını tamamlamış olan adaylar başvuru yapabilir.
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