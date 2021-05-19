DGS başvuruları ne zaman, DGS sınavı ne zaman? İşte DGS başvuru ücreti ve detaylar...

Dikey Geçiş Sınavı'na katılmak isteyen adaylar için geri sayım başladı. DGS başvuruları ne zaman, DGS başvuru ücreti ne kadar soruları öğrencilerin en çok araştırdığı sorulardan oldu. Peki DGS başvuruları ne zaman?

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN, DGS SINAVI NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı yani DGS 2021 yılı başvuru işlemleri 21 Mayıs 2021 ve 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak. DGS başvuru işlemleri her sene olduğu gibi bu sene de ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden alınacak. DGS sınavı sonuçları ise 13 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru ücreti miktarı 2021 senesi için henüz açıklanmadı. Yayımlanacak olan DGS başvuru kılavuzunun içerisinde ücretin de açıklanması bekleniyor.

DGS SINAV BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Geçtiğimiz yıl DGS 2020 kılavuzunda bulunan başvuru şartları şöyleydi:

Yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranmaktadır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvurabilir.