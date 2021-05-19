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DGS başvuruları ne zaman, DGS sınavı ne zaman? İşte DGS başvuru ücreti ve detaylar...

19.05.2021 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) katılmak isteyen adaylar geri sayıma başladı. DGS başvuruları ne zaman, DGS başvuru ücreti ne kadar soruları en çok araştırılan sorulardan oldu. Peki meslek yüksekokulları ve açıköğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için düzenlenen DGS başvuruları ne zaman, DGS sınavı ne zaman? İşte DGS başvuru ücreti ve detayları...

DGS başvuruları ne zaman, DGS sınavı ne zaman? İşte DGS başvuru ücreti ve detaylar...

Dikey Geçiş Sınavı'na katılmak isteyen adaylar için geri sayım başladı. DGS başvuruları ne zaman, DGS başvuru ücreti ne kadar soruları öğrencilerin en çok araştırdığı sorulardan oldu. Peki DGS başvuruları ne zaman?

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN, DGS SINAVI NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı yani DGS 2021 yılı başvuru işlemleri 21 Mayıs 2021 ve 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak. DGS başvuru işlemleri her sene olduğu gibi bu sene de ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden alınacak. DGS sınavı sonuçları ise 13 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru ücreti miktarı 2021 senesi için henüz açıklanmadı. Yayımlanacak olan DGS başvuru kılavuzunun içerisinde ücretin de açıklanması bekleniyor.

DGS SINAV BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Geçtiğimiz yıl DGS 2020 kılavuzunda bulunan başvuru şartları şöyleydi:

Yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranmaktadır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvurabilir.

KKTC (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da DGS’ye başvurabilmektedirler.

Meslek yüksekokulu son sınıf öğrencileri ve mezunları, kendi alanlarındaki özel yetenek sınavı ya da merkezî sistemle öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş yapmak istiyorlarsa DGS’ye girmek zorundadırlar. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş de bu kılavuzdaki esaslara göre merkezî olarak yapılmaktadır.

Açık öğretim dâhil öğretim süresi dört ve daha fazla yıl olan programlardan ön lisans diploması alan ya da alacak olanlar DGS’ye başvuramamaktadırlar.


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ÖSYM DGS
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