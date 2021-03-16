DGS başvurusu ne zaman yapılacak? 2021 DGS takvimi açıklandı

Ön lisans mezunlarının gireceği DGS, 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmeyi hedefleyen bir sınav olarak ÖSYM tarafından yapılıyor. Bir meslek yüksekokulu ya da açık öğretim ön lisans programından mezun olanlar, DGS’ye girebiliyor…

DGS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

2 senelik ön lisans programlarını 4 yıllık lisans programına tamamlamak isteyen öğrencilerin girdiği 2021 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklandı.

DGS başvuruları bu sene; 21-31 Mayıs tarihlerinde alınacak. Geç başvuru günü ise 8 Haziran olacak.

DGS SINAVI NE ZAMAN?

11 Temmuz 2021'de yapılacak DGS sonuçları ise 12 Ağustos’ta açıklanacak.

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) NEDİR?

DGS yani dikey geçiş sınavı 2 yıllık üniversite mezunlarının girebileceği ve 4 senelik lisans programlarına geçiş yapabilmeyi hedefleyen bir sınavdır.

DGS’ye girebilmek için bir açık öğretim ön lisans programı ya da meslek yüksekokulu mezunu olmak gerekir.

Eğer öğrenci son sınıftaysa ve staj çalışmasını tamamlaşışsa DGS’ye girebilir.

Açık öğretim ön lisans veya meslek yüksekokulu mezunu olup kendi bölümünüzde bir açık öğretim lisans programına yerleşmek istiyorsanız DGS’ye girmenize gerek yok çünkü kendi alanınızdan açık öğretim lisans programlarına sınavsız geçiş hakkınız bulunmaktadır.



