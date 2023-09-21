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DGS ek tercih kılavuzu 2023: DGS ek tercihleri ne zaman yapılacak? DGS boş kontenjan taban puanları

21.09.2023 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS ek tercih kılavuzu için heyecan giderek artıyor. DGS 2023 yılında da yoğun ilgi görüyor. Sınava giren adaylar heyecanla tercih sürecini takip ediyorlar. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 14-20 Eylül 2023 tarihleri arasında yapıldı. Peki, DGS ek tercihleri ne zaman yapılacak? DGS’de ek tercih var mı?

DGS ek tercih kılavuzu 2023: DGS ek tercihleri ne zaman yapılacak? DGS boş kontenjan taban puanları

DGS ek tercih kılavuzu ve boş kontenjan taban puanları araştırılıyor. DGS 2023 tercih sonuçları 11 Eylül günü erişime açıldı. 2023-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değil. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 14-20 Eylül 2023 tarihleri arasında yapıldı. Ek tercihlerin bu tarihten kısa bir süre sonra başlaması bekleniyor.

DGS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

DGS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Yayımlanır yayımlanmaz haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS ek tercih tarihleri hakkında henüz bilgi verilmedi. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 14-20 Eylül 2023 tarihleri arasında yapıldı. Ek tercihlerin bu tarihten kısa bir süre sonra başlaması bekleniyor.
Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 14-18 Eylül 2023 tarihleri arasında (18 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59'a kadar) elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecektir.

dgs ek tercihleri

DGS EK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2023-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.
2023-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2023-DGS’ye girmiş ve 2023- DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır.

dgs-ek-tercih

Ek Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacaktır. Sonuçlar açıklandıktan sonra adayların sonuç belgelerinde belirtilecek tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaydan yerleştirme ücreti alınır. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir. Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir.

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