HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı? DGS ek yerleştirme sonuçları nasıl, nereden öğrenilir?

DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı? DGS ek yerleştirme sonuçları nasıl, nereden öğrenilir?

27.10.2021 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önlisans bölümü öğrencilerinin üniversite eğitimlerini lisans programına tamamlamak için girmek zorunda oldukları Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) ek yerleştirme tercihleri 15-21 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. DGS ek yerleştirme tercihini gerçekleştiren adayların gözleri, uzun zamandır sonuçların açıklanmasına ilişkin yapılacak açıklamaya çevrilmişti.

DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı? DGS ek yerleştirme sonuçları nasıl, nereden öğrenilir?

15-21 Ekim tarihleri arasında alınan DGS ek yerleştirmenin sonuçlarına ilişkin ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün resmi Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. Söz konusu açıklama ile, DGS ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığı öğrenildi. İşte merak edilenler...

DGS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar 27 Ekim itibarıyla ÖSYM'nin (Ölçme, Seçme, Yerleştirme Merkezi) "http://sonuc.osym.gov.tr" adresi üzerinden sonuçlarına ulaşabilir. DGS ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin AİS mobil uygulaması üzerinden de sorgulanabilir.

DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı? DGS ek yerleştirme sonuçları nasıl, nereden öğrenilir?

ÖSYM DUYURDU!

Konuya ilişkin ÖSYM tarafından yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

15 - 21 Ekim 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 27 Ekim 2021 tarihinde 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 02 - 05 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu 'Üniversite E-Kayıt' uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 02 - 03 Kasım 2021 saat 23.59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.

E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekmektedir.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.

Ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Setteki 'cinayetin' 911 kaydı ortaya çıktıSetteki 'cinayetin' 911 kaydı ortaya çıktı
Ekim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacakEkim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacak
5 yaşa zorunlu eğitim konusunda Bakan Özer'den açıklama5 yaşa zorunlu eğitim konusunda Bakan Özer'den açıklama
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM DGS
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'nun adayı Prof. Dr. Özgür Demirtaş mı?

Kılıçdaroğlu'nun adayı Prof. Dr. Özgür Demirtaş mı?

Komandolar 'girilmez' denilen bölgeye girdi

Komandolar 'girilmez' denilen bölgeye girdi

Yayınlanmama nedeni belli oldu: Bitiriyoruz!

Yayınlanmama nedeni belli oldu: Bitiriyoruz!

Benzine 25 kuruşluk indirim!

Benzine 25 kuruşluk indirim!

350 nüfuslu köyden 1 başbakan yardımcısı, 20 profesör yetişti

350 nüfuslu köyden 1 başbakan yardımcısı, 20 profesör yetişti

Verdiği oyu açıkladı! Partisine uymadı "Hayır" dedi

Verdiği oyu açıkladı! Partisine uymadı "Hayır" dedi

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 büyükelçi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 büyükelçi açıklaması

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İmamoğlu'nun taksi projesiyle ilgili İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı'ndan açıklama

İmamoğlu'nun taksi projesiyle ilgili İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı'ndan açıklama

Bakan Özer duyurdu! Türkiye'de bir ilk, yarın başlıyor

Bakan Özer duyurdu! Türkiye'de bir ilk, yarın başlıyor

AK Partili Birinci'nin dolar açıklaması gündem oldu

AK Partili Birinci'nin dolar açıklaması gündem oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.