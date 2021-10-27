DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı? DGS ek yerleştirme sonuçları nasıl, nereden öğrenilir?

15-21 Ekim tarihleri arasında alınan DGS ek yerleştirmenin sonuçlarına ilişkin ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün resmi Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. Söz konusu açıklama ile, DGS ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığı öğrenildi. İşte merak edilenler...

DGS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar 27 Ekim itibarıyla ÖSYM'nin (Ölçme, Seçme, Yerleştirme Merkezi) "http://sonuc.osym.gov.tr" adresi üzerinden sonuçlarına ulaşabilir. DGS ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin AİS mobil uygulaması üzerinden de sorgulanabilir.

ÖSYM DUYURDU!

Konuya ilişkin ÖSYM tarafından yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

15 - 21 Ekim 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 27 Ekim 2021 tarihinde 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 02 - 05 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu 'Üniversite E-Kayıt' uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 02 - 03 Kasım 2021 saat 23.59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.

E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekmektedir.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.

Ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.



