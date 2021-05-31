DGS geç başvuru tarihleri belli oldu! DGS geç başvuru ücreti ne kadar?

Normal başvuru tarihlerinde başvuruda bulunan adaylar, 150 TL DGS başvuru ücreti ödedi. Anlaşmalı bankalara ve ÖSYM’nin resmî internet sitesi üzerinden yatırılan DGS geç başvuru ücretleri, normal başvuru tarihlerinde alınan ücretlere göre daha yüksek oluyor.
Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) başvuruları, 21 – 31 Mayıs 2021 tarihlerinde alındı. Adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınava başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ya da bireysel bir şekilde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabiliyor.
21-31 Mayıs 2021 tarihlerinde başvuruda bulunamayan adaylar, 8 Haziran 2021’de sınav ücretini de aynı gün yatırmak şartıyla, DGS geç başvuru tarihinden yararlanabilir.
DGS geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, yüzde 50 artırımlı olarak aynı gün içerisinde ödenecektir. 2021 DGS geç başvuru ücreti olarak adaylar 225 TL ödeyecektir.
Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti yüzde 50 artırımlı bir şekilde, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sitesinde e-İŞLEMLER’de bulunan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartıyla ödenecektir. Geç başvuru gününde gerçekleştirilen başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmıyor.
Geç başvuru gününde başvurusunu yapmasına rağmen sınav ücretini aynı gün içerisinde yatırmayanların başvuru bilgileri silinecektir. Geç başvuru günlerinde başvuru yapan ve sınav ücretini zamanı içerisinde yatırarak başvurularını bitirenlerin, başvurularının tamamlandığını https://ais.osym.gov.tr internet sitesinden sınav ücretini yatırma süresi tamamlanmadan teyit etmeleri ve başvuru bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklanmaları gerekir.
Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden adaylar, başvuru süresi boyunca ve başvuru zamanı bitmesinden sonraki ilk gün Türkiye saatiyle 23.59’a kadar (Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda ücret geç başvuru günlerinde Türkiye saatiyle 23.59’a kadar ödenmelidir.) www.osym.gov.tr internet sitesinden eİŞLEMLER’de bulunan "ÖDEMELER" bölümünden kredi kartı/banka kartı ile sınav ücretini Türk lirası olarak yatıracaklardır.
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