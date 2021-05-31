HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. DGS geç başvuru tarihleri belli oldu! DGS geç başvuru ücreti ne kadar?

DGS geç başvuru tarihleri belli oldu! DGS geç başvuru ücreti ne kadar?

31.05.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11 Temmuz 2021'de ÖSYM tarafından yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları 21-31 Mayıs tarihleri arasında alındı. Bu tarihler aralığındaki başvuruları kaçıran adaylar, DGS geç başvuru tarihlerinde sınava katılma hakkı elde edebilecek.

DGS geç başvuru tarihleri belli oldu! DGS geç başvuru ücreti ne kadar?

Normal başvuru tarihlerinde başvuruda bulunan adaylar, 150 TL DGS başvuru ücreti ödedi. Anlaşmalı bankalara ve ÖSYM’nin resmî internet sitesi üzerinden yatırılan DGS geç başvuru ücretleri, normal başvuru tarihlerinde alınan ücretlere göre daha yüksek oluyor.

DGS GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) başvuruları, 21 – 31 Mayıs 2021 tarihlerinde alındı. Adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınava başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ya da bireysel bir şekilde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabiliyor.

21-31 Mayıs 2021 tarihlerinde başvuruda bulunamayan adaylar, 8 Haziran 2021’de sınav ücretini de aynı gün yatırmak şartıyla, DGS geç başvuru tarihinden yararlanabilir.

DGS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

DGS geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, yüzde 50 artırımlı olarak aynı gün içerisinde ödenecektir. 2021 DGS geç başvuru ücreti olarak adaylar 225 TL ödeyecektir.

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti yüzde 50 artırımlı bir şekilde, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sitesinde e-İŞLEMLER’de bulunan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartıyla ödenecektir. Geç başvuru gününde gerçekleştirilen başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmıyor.

DGS geç başvuru tarihleri belli oldu! DGS geç başvuru ücreti ne kadarr

Geç başvuru gününde başvurusunu yapmasına rağmen sınav ücretini aynı gün içerisinde yatırmayanların başvuru bilgileri silinecektir. Geç başvuru günlerinde başvuru yapan ve sınav ücretini zamanı içerisinde yatırarak başvurularını bitirenlerin, başvurularının tamamlandığını https://ais.osym.gov.tr internet sitesinden sınav ücretini yatırma süresi tamamlanmadan teyit etmeleri ve başvuru bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklanmaları gerekir.

Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden adaylar, başvuru süresi boyunca ve başvuru zamanı bitmesinden sonraki ilk gün Türkiye saatiyle 23.59’a kadar (Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda ücret geç başvuru günlerinde Türkiye saatiyle 23.59’a kadar ödenmelidir.) www.osym.gov.tr internet sitesinden eİŞLEMLER’de bulunan "ÖDEMELER" bölümünden kredi kartı/banka kartı ile sınav ücretini Türk lirası olarak yatıracaklardır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
800 bin liralık aracı çalıp suçu patronuna attı 800 bin liralık aracı çalıp suçu patronuna attı
İlkokullar tam zamanlı açılacak mı? İlkokullar tam zamanlı açılacak mı?
Güldüren anlar! "Daha önce hiç görmedim"Güldüren anlar! "Daha önce hiç görmedim"
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM DGS
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

SGK toplu para ödemesi yapıyor!

SGK toplu para ödemesi yapıyor!

Kafe ve restoranlarla ilgili dikkat çeken saat uyarısı!

Kafe ve restoranlarla ilgili dikkat çeken saat uyarısı!

Kız arkadaşıyla girdiği saunada uyuyakalan hamam işletmecisi öldü

Kız arkadaşıyla girdiği saunada uyuyakalan hamam işletmecisi öldü

Ülkeyi sarsan saldırı: 100'den fazla öğrenci kaçırıldı

Ülkeyi sarsan saldırı: 100'den fazla öğrenci kaçırıldı

Survivor'da iddialı isim elemeye kaldı!

Survivor'da iddialı isim elemeye kaldı!

Normalleşme kararları bugün açıklanacak! Gözler kabine toplantısına çevrildi

Normalleşme kararları bugün açıklanacak! Gözler kabine toplantısına çevrildi

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

İngiliz ve Hint varyantının karışımı yeni varyant tespit edildi

İngiliz ve Hint varyantının karışımı yeni varyant tespit edildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bahçeli'den sert mesaj: Soyu bozuk, sütü lekelidir

Bahçeli'den sert mesaj: Soyu bozuk, sütü lekelidir

Tüyler ürpertti! Bodrum katına gömüp üzerine fayans döşemiş

Tüyler ürpertti! Bodrum katına gömüp üzerine fayans döşemiş

Sağlık Bakanlığı duyurdu! Karantina süreleri uzadı

Sağlık Bakanlığı duyurdu! Karantina süreleri uzadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.