DGS geç başvuru tarihleri belli oldu! DGS geç başvuru ücreti ne kadar?

Normal başvuru tarihlerinde başvuruda bulunan adaylar, 150 TL DGS başvuru ücreti ödedi. Anlaşmalı bankalara ve ÖSYM’nin resmî internet sitesi üzerinden yatırılan DGS geç başvuru ücretleri, normal başvuru tarihlerinde alınan ücretlere göre daha yüksek oluyor.

DGS GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) başvuruları, 21 – 31 Mayıs 2021 tarihlerinde alındı. Adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınava başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ya da bireysel bir şekilde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabiliyor.

21-31 Mayıs 2021 tarihlerinde başvuruda bulunamayan adaylar, 8 Haziran 2021’de sınav ücretini de aynı gün yatırmak şartıyla, DGS geç başvuru tarihinden yararlanabilir.

DGS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

DGS geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, yüzde 50 artırımlı olarak aynı gün içerisinde ödenecektir. 2021 DGS geç başvuru ücreti olarak adaylar 225 TL ödeyecektir.