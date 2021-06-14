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DGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? DGS ne zaman?

14.06.2021 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için başvurular 21 Mayıs – 31 Mayıs tarihinde alındı. ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için başvuru tarihinde başvurularını herhangi bir sebeple tamamlayamayan adaylar için ise geç başvurular 8 Haziran tarihinde alındı. DGS için geç başvuruların da tamamlanmasının ardından ise adaylar sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, DGS sınav yerleri ne zaman belli olacak?

DGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? DGS ne zaman?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Binlerce adayın katılım göstereceği sınavın başvuruları tamamlandı. Geç başvurular ise 8 Haziran tarihinde son buldu. Bunun ardından ise DGS’ye girecek binlerce sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. 11 Temmuz tarihinde gerçekleşecek sınav için bekleyiş sürüyor.

DGS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

11 Temmuz tarihinde saat 10:15'te yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için bir aydan az bir zaman kaldı. Başvuru işlemleri geçtiğimiz günlerde tamamlanan sınava ilişkin en çok merak edilen konu DGS sınav yerleri oldu. Ancak sınav giriş yerlerine ilişkin ÖSYM’den henüz bir açıklama gelmedi.

DGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen tüm sınavlarda olduğu gibi Dikey Geçiş Sınavı'nda (DGS) da giriş yerleri sınavdan 10 gün önce açıklanacak. Bu durumda adayların 1 Temmuz'da DGS giriş belgesi ekranına erişim sağlayacağı tahmin ediliyor.

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DGS'YE KİMLER KATILABİLİR?

Lisans programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır.

O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki bütün mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvuruda bulunabilmektedirler.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denklik belgesi kabul edilen adaylar da Dikey Geçiş Sınavı DGS'ye başvurabilmektedirler.


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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM sınav DGS
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