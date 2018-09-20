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DGS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM 2018 DGS yerleştirme sonuçları sorgulama!

EĞİTİM HABERLERİ  | 20.09.2018 16:14 | Son Güncelleme

DGS tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden DGS tercih sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. Herhangi bir programa yerleşen adaylar 21 Eylül'den itibaren kayıt işlemlerini yaptırabilir.

DGS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM 2018 DGS yerleştirme sonuçları sorgulama!

ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 2018-DGS sonuçlarına göre, tercih yapan adayların yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı. Yerleştirme sonuçları, https://sonuc.osym.gov.tr adresli ÖSYM'nin resmi internet sayfasından açıklandı. İşte, DGS sonuç sorgulama ekranı...

2018 DGS sonuçları doğrultusunda tercih yapan adayların, yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı. Yapılan açıklamaya göre adaylar sonuçlarını, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.

DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayları gösteren fotoğraflı yerleştirme sonuçları, adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programlarının bağlı olduğu üniversite rektörlüklerine ÖSYM tarafından elektronik ortamda gönderilecek.

KAYITLAR NE ZAMAN?

Öte yandan, merkezi yerleştirme sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri için tarihler belirlendi.

ÖSYM'den yapılan açıklamada bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 21-27 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.

DGS EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN?

2018 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından boş kontenjanlar için yapılacak olan ek yerleştirme işleminin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Konu hakkında ÖSYM tarafından yapılan resmi bir açıklama henüz yok. Bu kapsamda bir gelişme ya da bilgi olduğu takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ÖN LİSANS MEZUNLARINA LİSANS TAMAMLAMA SINAVSIZ KAYIT YAPTIRILMALI. KONTENJANLAR HEP BOŞ KALDI. EĞİTİMİN ÖNÜNE SINAV ENGELİ KONMAMALI. NASIL MESLEK LİSESİ MEZUNLARI ÖN LİSANSA KAYIT YAPTIRDILAR İSE LİSANS TAMAMLAMAYLADA PROJE TAMAMLANMIŞ OLUR.
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