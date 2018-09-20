DGS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM 2018 DGS yerleştirme sonuçları sorgulama!

ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 2018-DGS sonuçlarına göre, tercih yapan adayların yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı. Yerleştirme sonuçları, https://sonuc.osym.gov.tr adresli ÖSYM'nin resmi internet sayfasından açıklandı. İşte, DGS sonuç sorgulama ekranı...
2018 DGS sonuçları doğrultusunda tercih yapan adayların, yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı. Yapılan açıklamaya göre adaylar sonuçlarını, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.
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Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayları gösteren fotoğraflı yerleştirme sonuçları, adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programlarının bağlı olduğu üniversite rektörlüklerine ÖSYM tarafından elektronik ortamda gönderilecek.
Öte yandan, merkezi yerleştirme sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri için tarihler belirlendi.
ÖSYM'den yapılan açıklamada bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 21-27 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.
2018 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından boş kontenjanlar için yapılacak olan ek yerleştirme işleminin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Konu hakkında ÖSYM tarafından yapılan resmi bir açıklama henüz yok. Bu kapsamda bir gelişme ya da bilgi olduğu takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.
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