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DHA ANKARA - Ankara'da, Bin Çocuk Korosu'ndan '10'uncu Yıl Büyük Konseri'

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 21:02 | Son Güncelleme

ANKARA Anıtpark’ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Çankaya Belediyesi Bin Çocuk Korosu tarafından  '10’uncu Yıl Büyük Konseri' sahnelendi.

ANKARA Anıtpark’ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Çankaya Belediyesi Bin Çocuk Korosu tarafından '10’uncu Yıl Büyük Konseri' sahnelendi.
Çankaya Belediyesi Bin Çocuk Korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında ‘10’uncu Yıl Büyük Konseri’ni gerçekleştirdi. Anıtpark’ta düzenlenen etkinliğe, Çankaya Belediye Başkanı CHP'li Alper Taşdelen, CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Levent Gök, ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri ile çok sayıda çocuk ve velileri katıldı. Çankaya genelindeki 14 okuldan yaklaşık bin 57 öğrencinin oluşturduğu Bin Çocuk Korosu, haftalardır hazırlandığı konseri, 23 Nisan’da sahneledi. Abdurrahman Tarikçi’nin düzenlemesini yaptığı marşlara, Çankaya Belediyesi’nin müzik eğitmenleri eşliğinde hazırlanan çocuklar, ‘23 Nisan’, ‘İzmir Marşı’, ‘10’uncu Yıl Marşı’ gibi eserleri seslendirdi.

'KENDİMİZİ ‘ÇOCUKLARIN BELEDİYESİ’ OLARAK TANIMLIYORUZ'
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, programda yaptığı konuşmada tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği bayramı Anıtkabir’in yanı başında kutladıklarının altını çizen Taşdelen, "Büyük Atatürk size şöyle sesleniyor; ‘Küçük hanımlar, küçük beyler sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizlersiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz’ diyor. Bizler de büyük Atatürk’ün ulusumuzun en büyük bayramını hem sizlere hem de tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bayramı bugün Türkiye’nin en güzel yerinde Anıtkabir’in, Ata’mızın yanı başında bayramımızı kutluyoruz. Hiçbir önder ulusunun en büyük bayramlarından birini çocuklara armağan etmemiştir. Atatürk’ün Çankaya’sında onun çocuklara verdiği değerin farkında ve bilincinde olarak biz de kendimizi en çok ‘çocukların belediyesi’ olarak tanımlıyoruz. Bütün çabamız sizleri mutlu etmek ve sizlere güzel bir gelecek yaratmak içindir. Biz, ulus egemenliğinin, halk iradesinin yaşama geçirildiği ilçedeyiz. Cumhuriyetin en güzel yüzüyüzö dedi.

'TERÖRÜN HER TÜRLÜSÜNÜ KINIYORUZ'
Atatürk'ün, devrimlerini kurumlara ya da devlete değil, halka, millete, çocuklara, kadınlara ve gençlere emanet ettiğini kaydeden Taşdelen, "Çankaya olarak biz de buradan söz veriyoruz. Her zaman ve her koşulda Mustafa Kemal’in izinden yürüyeceğiz. Onun devrimlerinden, Cumhuriyetin değerlerinden, vatanın bölünmez bütünlüğünden, ulusun egemenliğinden ve çocuklarımızın geleceğini hazırlamaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Çünkü biliyoruz ki hiçbir güç bu ülkeyi bölmeye yetmeyecek. Terörün her türlüsünü kınıyoruz. Terörün adı ne olursa olsun, ister PKK olsun, ister FETÖ olsun, adı ne olursa olsun hiç kimsenin gücü bu ülkeyi bölmeye yetmeyecektir. Herkes şunu bilsin, 82 milyon Türk yurttaşı olarak her zaman haykırdık, haykıracağız. Şehitler ölmez, vatan bölünmez" diye konuştu.

'TÜRKİYE CUMHURİYETİ SONSUZA KADAR YAŞAYACAKTIR'
CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Levent Gök ise miniklere yaptığı konuşmada "Sizler bu ülkeyi kuran Mustafa Kemal Atatürk’ü biliyorsunuz. Bu çocuklarımızın gözlerine baktığımda, Mustafa Kemal’in gözlerindeki gibi mavi gözleri, çakmak çakmak gözleri görüyorum. İşte bu çocuklar, arkamızda olduğu zaman sevgili Atam Mustafa Kemal Atatürk, hiçbir zaman endişe etme, Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacaktır" dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Konserden görüntü
-Başkan Taşdelen açıklama
-Levent Gök açıklama
-Detaylar

Haber-Kamera: Gizem KARADAĞ / ANKARA,(DHA)

*GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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