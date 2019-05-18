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DHA ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sürgün edilen Kırım Tatarlarını andı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 04:57 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Kırım Tatar Sürgünü’nün 75’inci yılı nedeniyle anma mesajı paylaştı.

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Kırım Tatar Sürgünü’nün 75’inci yılı nedeniyle anma mesajı paylaştı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kırım Tatar Sürgünü'nün 75'inci yılı nedeniyle Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "18 Mayıs 1944’te sürgüne gönderilen 400 binden fazla Kırım Tatarı’nın ve hayatını kaybeden on binlerce kardeşimizin acısını unutmadık, unutmayacağız. Kırım’ın ilhakını tanımayan Türkiye, her daim Kırım Tatarlarının yanında olmaya devam edecektir" ifadelerine yer verdi.
Haber: Caner ÜNVER / ANKARA,(DHA)

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